WDR Klima-App startet: Zum neuen Schuljahr, für 13- bis 16-jährige

Unter anderem soll die Klima-App die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel fördern und setzt dafür auch auf AR-Inhalte, die das Klassenzimmer in einen „brennenden Wald in Gummersbach“ oder in die „Wassermassen der Flut im Ahrtal“ verwandeln können. Die Klima-App ist dabei nicht die erste Bildungs-Applikation des WDR. Dieser bietet mit Stolpersteine NRW und WDR AR 1933 – 1945 bereits zwei Downloads an, die sich mit dem zweiten Weltkrieg und dessen Folgen auseinandersetzen.

Die Klima-App des WDR wird flankiert von einem Unterrichtsmaterial-Paket, das Handreihungen und Arbeitsblätter beinhaltet, die für den Einsatz in unterschiedlichen Fächern vorbereitet ist. Unter anderem soll sich die Applikation zur Klima-Katastrophe etwa in Geografie nutzen lassen. Zielgruppe sind Schüler zwischen dem 13. und dem 16. Lebensjahr.

