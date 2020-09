Satechi bringt Kombi-Akku für iPhone, AirPods und Apple Watch

Mit der Quatro Wireless Power Bank hat Satechi einen Allround-Zusatzakku angekündigt, der auch einen Ladepuck für die Apple Watch integriert hat.

Im besten Fall lassen sich mit dem neuen Zusatzakku ein iPhone, die Apple Watch und AirPods gleichzeitig laden. Die Quatro Wireless Power Bank verfügt über einen USB-C-Ausgang, der angeschlossene Geräte mit 18 Watt PD und damit schnell laden kann. Zudem stehen ein USB-A-Anschluss mit maximal 12 Watt, eine Qi-Ladefläche mit 5 Watt Leistung und der bereits erwähnte magnetische Ladepunkt für die Apple Watch zur Verfügung.

Die Kapazität des 16 x 7,4 x 1,8 Zentimeter großen Akkus beträgt 10.000 mAh. Ein iPhone 11 lässt sich damit laut Herstellerangaben bis zu zweimal laden. Mit seinen 260 Gramm ist der Akku dabei kein Leichtgewicht.

Aufgeladen wird die Satechi Quatro Wireless Power Bank über USB-C. Neben dem Ladeanschluss integrierte LEDs informieren über den aktuellen Füllstand des Geräts.

Satechi will die Produktneuheit ab Oktober ausliefern und nimmt in den USA aktuell schon Vorbestellungen an. Die Preisempfehlung von 99 Dollar lässt sich dabei für kurze Zeit um 20 Prozent reduzieren. Ein Startermin für Deutschland wurde noch nicht angekündigt.