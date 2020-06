watchOS 7 führt Schlafüberwachung ein

In watchOS 7 werden Apps mehr als eine Komplikation anbieten und werden nicht mehr aus die Integration einer Erweiterung beschränkt.

Neu in watchOS 7: Handwasch-Erkennung

Neben zwei neuen Zifferblättern, wurde auch die Konfigurationsoberfläche der Zifferblätter überarbeitet, die sich nicht nur leichter erstellen, sondern über die FaceSharing-Funktion auch schnell mit Freunden und bekannten Teilen lassen. Werden diese mit aktiven Komplikation geteilt, wird dem Empfänger der Download der benötigten Anwendungen angeboten.

Zifferblätter und Teilen

Zifferblätter sind ein zentrales Element der Watch-Erfahrung und bieten den Kunden wertvolle Informationen auf einen Blick und die Möglichkeit, ihre Apple Watch zu personalisieren. watchOS 7 bietet neue Möglichkeiten, einzigartige Kombinationen zu entdecken und mit anderen zu teilen bis hin zur vollständigen Konfiguration des Zifferblatts für jegliche Aktivität oder jeglichen Lebensstil, vom frischgebackenen Elternteil bis hin zum passionierten Surfer, Tennisspieler oder Fotografen. Unendlich variable und personalisierte Zifferblätter, einschließlich Komplikationen, können über Nachrichten oder E-Mail verschickt und über den App Store oder sogar über Links auf Webseiten und in Social Media-Kanälen entdeckt werden.

watchOS 7 bietet Aktualisierungen für Zifferblätter für mehr Personalisierung und besseren Zugriff auf bevorzugte Apps. Das wunderschön detaillierte und hochpräzise Chronograph Pro verfügt über einen Tachometer zur Berechnung der Geschwindigkeit auf Grundlage der über eine festgelegte Strecke zurückgelegten Zeit, das Zifferblatt Fotos bietet Farbfilter und das kräftige X-Large Zifferblatt bietet jetzt die Option, eine umfangreiche Komplikation hinzuzufügen.

Entwickler haben jetzt die Möglichkeit mehr als eine Komplikation je App auf einem einzigen Zifferblatt anzubieten. Beispielsweise kann Glow Baby auf einem Zifferblatt mehrere Komplikationen anzeigen, mit deren Hilfe frischgebackene Eltern das Füttern mit der Flasche, das Stillen, die Abpumpstatistik und die Schlafzeiten überwachen können, während Dawn Patrol Surfern Gezeiten, Windgeschwindigkeit und Wassertemperatur eines bevorzugten Surfspots anzeigen kann.

Kleine App-Verbesserungen

Die Training App ist eine der beliebtesten Apps für die Apple Watch und watchOS 7 bringt vier spannende neue Trainingsarten, die von starker Herzfrequenz und maßgeschneiderten Bewegungsalgorithmen unterstützt werden: Core-Training, Tanzen, funktionelles Krafttraining und Cool-Down.

Um den Kalorienverbrauch beim Tanzen korrekt zu erfassen, verwendet die Apple Watch eine fortschrittliche Kombination verschiedener Sensoren, bei der die Daten des Herzfrequenzsensors mit den Werten des Beschleunigungssensors und des Gyrosensors kombiniert werden. Das trägt den einzigartigen Herausforderungen bei der Messung verschiedener, für das Tanzen typischer Körper-Arm-Bewegungen Rechnung. Diese Trainingsart wurde mit vier der beliebtesten Tanzstile für das Training validiert und getestet: Bollywood, Kardio-Tanz, Hip-Hop und Latin.

Die neu gestaltete Aktivität App auf dem iPhone, die jetzt Fitness heißt, bietet eine optimierte Ansicht der Daten, einschließlich täglicher Aktivitäten, Trainings, Auszeichnungen und Aktivitätstrends in einem und das Teilen von Aktivitäten und Aktivitätswettbewerben in einem anderen Tab.

Schlafüberwachung

Mit watchOS 7 führt die Apple Watch Schlaftracking ein, das einen ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf den Schlaf verfolgt, indem es wertvolle Werkzeuge zur Verfügung stellt, um Nutzern zu helfen, genug Schlaf zu bekommen, pünktlich ins Bett zu gehen, eine Routine vor dem Schlafengehen zu entwickeln und ihre Schlafziele zu erreichen. Durch das Erkennen minimalster Bewegungen durch den Beschleunigungssensor der Watch, die die Atmung während des Schlafs signalisieren, erkennt die Apple Watch auf intelligente Weise, wann der Träger schläft und wie viel Schlaf man jede Nacht bekommt. Am Morgen erhält der Träger eine grafische Darstellung seines Schlafs der vorangegangenen Nacht, einschließlich Wach- und Schlafphasen. Außerdem sieht man ein Diagramm, das den wöchentlichen Schlaftrend anzeigt.

Laut der American Academy of Sleep Medicine hilft eine Routine vor dem Schlafengehen dem Körper, sich auf den Schlaf vorzubereiten. Um dies zu unterstützen, ermöglicht Wind Down Apple Watch- und iPhone-Nutzern, eine individuelle Routine vor dem Schlafengehen zu entwickeln, einschließlich des Einrichtens einer bestimmten Szene in der Home App, dem Anhören einer beruhigenden Klanglandschaft oder der Verwendung einer bevorzugten Meditations App. Im Ruhezustand aktiviert die Apple Watch „Nicht stören“ und verdunkelt den Bildschirm automatisch über Nacht.

Um Nutzern beim Wachwerden zu helfen, bietet die Apple Watch einen stillen haptischen Alarm oder sanfte Töne, während der Wecker-Bildschirm den aktuellen Ladestatus anzeigt. Wenn die Batterie eine Stunde vor dem Schlafengehen zu schwach ist, erinnert die Apple Watch den Nutzer je nach persönlichem Ladeverhalten daran, die Batterie vor dem Schlafengehen aufzuladen. Die Schlafdaten werden auf dem Gerät oder in der iCloud mit iCloud-Synchronisation verschlüsselt und die Kontrolle über die Daten behält immer der Nutzer.

Handwasch-Erkennung

Gründliches Händewaschen für mindestens 20 Sekunden kann dabei helfen, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Als erste Innovation dieser Art für ein Wearable nutzt die Apple Watch die Bewegungssensoren, das Mikrofon und maschinelles Lernen auf dem Gerät, um automatisch Händewasch-Bewegungen und -Geräusche zu erkennen. Anschließend wird ein 20 Sekunden-Timer gestartet, und wenn der Nutzer vorzeitig fertig sein sollte, wird er dazu angespornt, sich weiter die Hände zu waschen. Die Apple Watch kann Nutzer auch daran erinnern, sich die Hände zu waschen, wenn man nach Hause kommt.

Die Health App auf dem iPhone zeigt Häufigkeit und Dauer des Händewaschens eines Nutzers an, sowie Informationen über die Bedeutung des Händewaschens in Bezug auf den allgemeinen Gesundheitszustand. Geräusche, die zur Erkennung des Händewaschens verwendet werden, werden von der Health App oder der Apple Watch nicht automatisch aufgezeichnet oder gespeichert.



Weitere Aktualisierungen in watchOS 7