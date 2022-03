Warum erst jetzt? Kein Apple-Service mehr für geklaute iPhones

Unklar ist, warum Apple die Abfrage der „GSMA Device Registry“ erst jetzt mit in den Ablauf der Standard-Reparaturannahme mit aufgenommen hat. Laut Rossignol soll der Schritt die Anzahl der gestohlenen Geräte reduzieren, die für Service-Eingriffe in eine Apple-Filiale oder zu einem autorisierten Service-Partner des Unternehmens gebracht werden.

Insert

You are going to send email to