Warped Kart Racers: Family Guy macht auf Mario Kart

Der Apple-Arcade-Neuzugang Warped Kart Racers lässt sich als „Mario Kart für Family-Guy-Fans“ beschreiben. Als Spieler kann man in die Haut eines von 20 verschiedenen Charakteren aus Family Guy oder auch American Dad, King of the Hill und Solar Opposites schlüpfen und im Einzelspiel oder gemeinsam mit Freunden seine Runden auf 16 verschiedenen Kursen drehen.

Insert

You are going to send email to