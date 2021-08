Warn-App NINA saugt weiterhin iPhone-Akkus leer

Der Stromhunger der App beschäftigt Nutzer nun schon seit rund fünf Wochen. Offenbar hat sich der Fehler mit dem Anfang Juli veröffentlichten Update der NINA-App auf Version 3.3.4 eingeschlichen. Aktuell liegen uns noch keinerlei Angaben darüber vor, in welchem Zeitraum mit der Veröffentlichung der NINA-App in Version 3.3.6 zu rechnen ist, die den Akku-Problemen der Anwendung endgültig den Garaus machen soll.

Als Workaround kommt somit einmal mehr die Deaktivierung der Standortfunktion der App ins Spiel. Wenn ihr den Schalter „Aktueller Standort“ in den Einstellungen der NINA-App deaktiviert, sollte der Akku-Hunger der Anwendung merklich zurückgehen. In der Konsequenz könnt ihr allerdings keine automatischen Warnmeldung für euren aktuellen Standort mehr beziehen, sondern müsst euren Aufenthaltsort nach jedem Wechsel in der Ortsliste der App manuell auswählen.

