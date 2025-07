WalletCard jetzt auch auf der Apple Watch verfügbar

Als wir die Kundenkarten-App WalletCard bei ihrem Start vor zwei Monaten vorgestellt hatten, war das am meisten von unseren Lesern nachgefragte Feature die Erweiterung der iPhone-App um einen Ableger für die Apple Watch. Der Entwickler hat damals schon mitgeteilt, dass diese Funktion in Arbeit ist und jetzt auch geliefert wurde. Mit der neu verfügbaren Version 1.3 steht die Kundenkartensammlung von WalletCard auch direkt am Handgelenk verfügbar.

Alternative nach dem Aus für Stocard

Seit dem Verkauf von Stocard an Klarna haben nicht nur wir nach einer anderen Lösung für die Verwaltung von Kundenkarten gesucht. Neben SuperCards hat sich hier inzwischen auch die noch sehr junge Anwendung WalletCard als sehr gute Alternative positioniert. Der Entwickler von WalletCard ist für Leser von ifun.de kein Unbekannter. Adrian Kühlewind steht auch hinter der Einkaufslisten-App Pon.

WalletCard speichert neben Kundenkarten auch Mitglieds- und Eintrittskarten digital und hält diese zur Anzeige auf dem iPhone-Bildschirm und nun auch auf der Apple Watch bereit. Die Karten lassen sich direkt über die Kamera erfassen und die App erkennt automatisch Texte, Barcodes und QR-Codes. Zugleich werden Vorder- und Rückseite der Karte als digitale Kopie gespeichert.

Mit WalletCard ist es auch möglich, einzelne Karten über iCloud mit anderen Personen zu teilen. Dabei können Rechte vergeben werden, etwa ob die Empfänger die Karte nur ansehen oder auch bearbeiten dürfen. Diese Funktion soll die Nutzung von Familienkarten oder gemeinsamen Mitgliedschaften erleichtern.

Keine Werbung, keine Abo-Kosten

Der Entwickler betont, dass WalletCard alle Inhalte ausschließlich lokal oder in der persönlichen iCloud speichert. Die App funktioniert in vollem Umfang offline und verzichtet auf Werbung, Abonnements oder das Tracking ihrer Nutzer und soll dauerhaft komplett kostenlos bleiben – ein längst nicht mehr alltägliches Versprechen.

Wer sich bei Adrian Kühlewind erkenntlich zeigen und ihn unterstützen will, probiert am besten die Einkaufsliste Pon aus. Die App lässt sich ebenfalls kostenlos laden, hier hat man aber optional die Möglichkeit, per In-App-Kauf zu spenden.