Neuer Unterputz-Lichtschalter von Meross kommuniziert über Matter

Meross hat mit dem Modell MSS815MA ein neues Unterputz-Schaltermodul im Programm, mit dessen Hilfe sich vorhandene Lichtschalter über WLAN in Smarthome-Systeme einbinden lassen. Das kleine Relais ist mit dem Matter-Standard kompatibel und kann dazu genutzt werden, gewöhnliche Elektroinstallationen nachträglich in Apple Home & Co. zu integrieren. Das neue Zubehör ist anlässlich der Markteinführung in Deutschland zum Einführungspreis von 12,75 Euro erhältlich.

Wenn ihr solche Module verbauen wollt, solltet ihr zunächst den hinter dem eigentlichen Lichtschalter vorhandenen Platz überprüfen. Das neue Meross-Modul ist den Angaben des Herstellers zufolge 5,0 × 4,6 × 1,9 Zentimeter groß und muss zusätzlich zu den dort vorhandenen Kabeln noch mit in die Unterputzdose passen.

Nullleiter zwingend erforderlich

Der Anschluss sollte wie immer bei solchen Installationen von einer Fachkraft vorgenommen werden. Der Meross-Schalter wird zwischen den gewöhnlichen Lichtschalter und die aus der Wand kommenden Anschlusskabel geklemmt, wobei ein vorhandener Nulleiter zwingend erforderlich ist, damit das Ganze auch funktioniert.

In der Folge hat man die Möglichkeit, die mit dem Schalter verbundene Lampe wahlweise per App beziehungsweise Sprachassistent oder über den klassischen Lichtschalter zu bedienen. Schaltet man das Licht über den Wandschalter aus, wird die Stromzufuhr nicht mehr vollständig unterbrochen, sondern der zusätzliche Meross-Schalter bleibt aktiv und ermöglicht so weiterhin die Bedienung per App. Auf dieser Basis lässt sich die Lampe dann auch in Zeitsteuerungen oder sonstige Automatisierungen integrieren. Neben Apple Home werden über Matter auch Amazon Alexa und alle sonstigen mit Matter kompatiblen Smarthome-Plattformen unterstützt. Ein mit Matter kompatibler Smarthome-Hub wie etwa der HomePod oder ein entsprechendes Echo-Gerät wird hierfür allerdings vorausgesetzt. Über die App von Meross hat man zudem die Möglichkeit, den Energieverbrauch der angeschlossenen Lampe einzusehen.

Rabattcoupon auf der Produktseite

Der reguläre Preis für den neuen Unterputz-Lichtschalter von Meross wird mit 14,99 Euro angegeben. Der Rabatt zur Markteinführung lässt sich durch einen 15-Prozent-Coupon auf der Produktseite aktivieren.