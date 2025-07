Helles Orange und Blautöne: Das sind die Farben der neuen iPhones

Nachdem wir zuvor schon über recht konkrete Hinweise auf die voraussichtlich kommenden iPhone-Farben berichten konnten, gibt die amerikanische Macworld nun vor, die exakten Farbtöne zu kennen. Das Magazin beruft sich dabei auf ein nicht näher spezifiziertes internes Dokument, aus dem auch konkrete Farbbezeichnungen in der Form von als Referenz dienenden Pantone-Farbtönen hervorgegangen sind.

Vorausgesetzt, diese Angaben sind authentisch, erhalten wir hier den bislang konkretesten Blick auf die kommenden iPhone-Farben. Pantone ist ein international verbreitetes Farbsystem, das eine Skala von mehr als 2.000 Farbtönen umfasst. Die verzeichneten Farbtöne sollen als Referenz für das Design und die Produktion der kommenden iPhone-Modelle dienen.

Besonders interessant dürfte für viele Leser die Spezifizierung des Orange-Farbtons des kommenden iPhone Pro sein. Das hier verzeichnete Pantone 15-1243 ist deutlich heller, als wir auf Basis der zuvor gesehenen farbigen Ringe für die Kameraobjektive erwartet haben. Wobei natürlich abzuwarten bleibt, wie der Farbton in Form eines Titangehäuses wirkt. Das ebenfalls neue „Mood Indigo“-Blau des iPhone 17 Pro wirkt dagegen noch ein Stück dunkler als ursprünglich erwartet.

In der Folge haben wir die von der Macworld veröffentlichte Liste um Links zu den korrespondierenden Farbtönen ergänzt. Achtet dabei auch auf die Nuancen, so ist das Blau des iPhone 17 Air einen Tick heller, als beim gewöhnlichen iPhone 17. Und mit der Bezeichnung „Light Gold“ für die Gardenia-Farbe des iPhone 17 Air werden wir bislang noch nicht so richtig warn.

iPhone 17

iPhone 17 Air

Schwarz (wie beim iPhone 16)

Weiß (heller und kälter als beim iPhone 16)

Hellblau (Pantone 657 U)

Hellgold (Pantone 11-0604 TPG Gardenia)

iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max