waipu.tv und Disney+ bieten neue Kombi-Pakete an

Der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv und der Entertainment-Riese Disney bauen ihre Zusammenarbeit aus und bieten ab sofort neue Paketkombinationen an. Kunden können nun Disney+ und waipu.tv Perfect Plus als gemeinsames Bundle-Angebot buchen.

Drei Paketvarianten stehen zur Auswahl, die unterschiedliche Vertragslaufzeiten und Preise bieten. Das Ziel ist es, ein umfassendes Entertainment-Angebot mit Streaming und klassischem Fernsehen in einem Paket anzubieten.

Drei Kombi-Pakete zur Auswahl

Ab dem 1. November 2024 können Kunden zwischen den folgenden Optionen wählen:

Perfect Plus mit Disney+ Standard (mit Werbung)

17,99 Euro pro Monat, im Jahresabo 14,99 Euro.

17,99 Euro pro Monat, im Jahresabo 14,99 Euro. Perfect Plus mit Disney+ Standard (ohne Werbung)

20,49 Euro pro Monat, im Jahresabo 16,49 Euro.

20,49 Euro pro Monat, im Jahresabo 16,49 Euro. Perfect Plus mit Disney+ Premium

23,49 Euro pro Monat, im Jahresabo 18,99 Euro.

Zum Start gibt es ein Sonderangebot für das Paket „Perfect Plus mit Disney+ Standard (mit Werbung)“. Kunden, die das Angebot innerhalb der kommenden 14 Tage und spätestens bis zum 31. Oktober 2024 buchen, zahlen im ersten Jahr nur 9 Euro pro Monat und liegen damit 50 Prozent unter dem regulären Preis.

Nicht die erste Kooperation

waipu.tv bietet im Perfect-Plus-Paket über 280 TV-Sender an, 270 davon in HD-Qualität, sowie die Inhalte von Disney+. Diese umfassen Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Seit dem Frühjahr 2024 sind zudem der „Disney Channel“, „National Geographic“ und „National Geographic WILD“ in das Programm von waipu.tv integriert.

Durch die erweiterten Pakete will waipu.tv seine Position als umfassende Plattform für Fernsehen und Streaming-Dienste weiter stärken – erst kürzlich hatte der Anbieter vergleichbare Kombi-Pakete in Kooperation mit dem Video-Streaming-Dienst WOW geschnürt.

Die detaillierten Informationen zu den neuen Disney-Bundles könnt ihr hier einsehen.