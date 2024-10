ADAC Drive zeigt Spritpreise im Ausland an

Die Tankpreis- und Info-App ADAC Drive ist mit dem letzten Update insbesondere für Reisende und Grenzgänger attraktiver geworden. Die Anwendung informiert jetzt auch über die deutschen Landesgrenzen hinaus über aktuelle Kraftstoffpreise. Zudem steht mit HVO100 eine weitere Kraftstoffart zur Auswahl.

Wenn man die aktuelle Version 5.2.0 der Drive-App des ADAC verwendet, kann diese auch nach dem Verlassen des Bundesgebiets noch mit nützlichen Informationen dienen. Neben grenzüberschreitend verfügbaren Informationen zu Elektrotankstellen lassen sich damit jetzt auch die aktuellen Spritpreise in den Ländern Österreich, Italien, Spanien, Frankreich, Slowenien und Großbritannien mithilfe der App abrufen.

Die neue Funktion bringt zugleich einen Mehrwert für die in die Drive-App des ADAC integrierte Funktion zur Routenplanung. Zudem lassen sich über die Anwendung auch regionale Camping- und Stellplätze und aktuelle Verkehrsinformationen abrufen. Der ADAC baut die einst als reine Spritpreis-App konzipierte Anwendung schrittweise zu einem Allround-Tool für Reisende um.

Preise für Dieselersatz HVO100

Ebenfalls neu mit Version 5.2.0 der ADAC-Drive-App gibt es die Möglichkeit, Tankstellen in Deutschland und Österreich zu finden, die den Dieselersatz HVO100 anbieten und ergänzend dazu auch gleich die hier jeweils aktuellen Preise abzufragen.

HVO100 wird in Deutschland seit dem Frühjahr als umweltfreundlicher Dieselersatz angeboten, der vorwiegend aus Rest- und Abfallstoffen wie etwa recycelten Speisefetten gewonnen wird. Die Verfügbarkeit ist allerdings immer noch stark begrenzt, so sind die Tankstellen, an denen HVO100 erhältlich ist, rar gesät. Autofahrer sollten zudem unbedingt prüfen, ob ihr Fahrzeug mit der neuen Kraftstoffart kompatibel ist. Weiterführende Informationen hat der ADAC veröffentlicht, zudem hält die Deutsche Automobil Treuhand eine nach Herstellern sortierte Kompatibilitätsliste vor.