Soundcore Select 4 Go: Wasserdichter 20-Stunden-Speaker startet neu

Die Audio-Marke Soundcore des US-amerikanischen Zubehöranbieters Anker wird mit dem “Soundcore Select 4 Go” in Kürze einen neuen, tragbaren Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt bringen.

20 Stunden Akkulaufzeit

Der kompakte Speaker soll über einen 5-Watt-Treiber verfügen und trotz seiner geringen Größe einen klaren und dynamischen Klang liefern. Nach Angaben des Herstellers ermöglicht der integrierte Akku eine Musikwiedergabe von bis zu 20 Stunden.

Darüber hinaus besitzt der “Soundcore Select 4 Go” eine IP67-Zertifizierung, was bedeutet, dass er sowohl staubdicht ist als auch für bis zu 30 Minuten in bis zu einem Meter tiefem Wasser verweilen kann, ohne dauerhafte Schäden davonzutragen.

Der “Soundcore Select 4 Go” misst etwa 12 cm x 8 cm x 5 cm und wiegt 265 Gramm. Das Gerät versteht sich zudem auf die sogenannte “True Wireless Stereo”-Funktion von Soundcore, mit der sich zwei Lautsprecher zur gemeinsamen Stereo-Wiedergabe koppeln lassen. Über die Soundcore-App könnt ihr zusätzlich Einstellungen vornehmen und den Equalizer individuell anpassen.

Anker bewirbt den “Soundcore Select 4 Go” als robust gefertigt und für den Einsatz im Freien geeignet. Geladen wird der neue Speaker über einen USB-C-Anschluss, das dafür benötigte Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Der Hersteller bietet eine Garantie von 18 Monaten an, die für registrierte Käufer um weitere sechs Monate verlängert wird.

Ab Ende November im Handel

In Deutschland will Anker die neuen Lautsprecher noch im November in den Verkauf geben und bietet für einige Farbvarianten bereits die Vorbestellung an. Der reguläre Preis liegt bei 29,99 Euro. Der “Soundcore Select 4 Go” wird in mehreren unterschiedlichen Farbkombinationen erhältlich sein, darunter Blau, Lila und Weiß.

Der Soundcore Select 4 Go ergänzt das aktuelle Portfolio als günstigere Alternative zum Soundcore Select 2S, den Anker derzeit für 33,99 Euro anbietet.