Wahl-O-Mat bereit für die Wahlen in Berlin und Meck-Pomm

Was am Ende dabei herauskommt, ist nicht als Wahlempfehlung gedacht, sondern soll euch zunächst einmal vermitteln, welche Parteien euren Positionen am nächsten stehen. Überraschungen bleiben hier in der Regel nicht aus.

Wer auf die Möglichkeit wartet, seine politische Meinung mithilfe des Wahl-O-Mat mit den Parteiprogrammen zur Bundestagswahl 2021 abzugleichen, muss sich noch ein wenig gedulden. Mit dem aktuellen Update wurde die App zwar unter der Haube schon entsprechend vorbereitet, die Inhalte zur kommenden Bundestagswahl werden allerdings erst am 2. September ergänzt. Vorab besteht aber schon mal die Möglichkeit, das Angebot mit Blick auf die ebenfalls für den 26. September angesetzten Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und dem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern zu nutzen.

