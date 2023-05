Deutscher Computerspielpreis 2023 für „Dungeons of Dreadrock“

Nach mehreren Jahren rein virtueller Preisverleihungen wurde der „Deutsche Computerspielpreis 2023“ erstmals seit 2019 wieder in Präsenz vergeben. Das Interesse an der gestrigen Preisverleihung in Berlin war dementsprechend groß und lockte über 600 Gäste, die der Preisvergabe in 15 Kategorien beiwohnten.

Preisgelder in Höhe von 800.000 Euro

Ausgezeichnet wurde neben dem Besten Deutschen Spiel unter anderem das Beste Familienspiel, das Beste Expertenspiel und das Beste Mobile Spiel. Preisträger die sich jeweils über Preisgelder in Höhe von 40.000 Euro freuen konnten. Insgesamt wurden im Rahmen der Veranstaltung Preisgelder in Höhe von 800.000 Euro ausgelobt.

Als Bestes Mobiles Spiel wurde das Puzzle „Dungeons of Dreadrock“ ausgezeichnet, das im App Store sowohl für das iPhone als auch für das iPad bereitsteht und ohne Bezahlung geladen werden kann. Nur wer den 482 Megabyte großen Download von seinen integrierten Werbeanzeigen befreien möchte, tätigt den 2 Euro teuren In-App-Kauf.

Der in München entwickelte Titel von Christoph Minnameier bezeichnet sich selbst als RPG im Geiste der 1980er Jahre, allerdings auf moderne Geräte und zeitgenössische Anwender zugeschnitten. „Dungeons of Dreadrock“ bietet seinen Spielern 100 handgefertigte Levels, die von Klassikern wie „Dungeon Master“ und „Eye of the Beholder“ inspiriert wurden.

Weitere Preisträger im Überblick

Als Bestes Deutsches Spiel wurde Chained Echoes ausgezeichnet. Die magische Bretterbudenburg ist das Beste Familienspiel 2023. Für das Beste Grafikdesign wurde Abriss – Build to Destroy geehrt. Das Bestes Serious Game wurde Beholder 3. Über den Titel des Besten Expertenspiels freut sich in diesem Jahr das Tastatur-Lern-Spiel Touch Type Tale, bei dem Spieler vorgegebene Texte möglichst fehlerfrei abtippen müssen.

Deutscher Computerspielpreis 2023