iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 252 Artikel

Erste Banken bereiten Integration vor

VR Banking: Handel mit Kryptowährungen soll in Kürze starten
Artikel auf Mastodon teilen.
10 Kommentare 10

Mehrere Institute der Volks- und Raiffeisengruppe wollen ihr digitales Angebot noch in diesem Jahr erweitern und die Möglichkeit zum Handel mit Kryptowährungen direkt in die bestehende VR Banking App integrieren. Das Angebot wird begleitend zum Online-Banking geführt und ausschließlich in der App der Banken verfügbar sein.

Mit der „meinKrypto“ genannten Funktion können Kunden künftig Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin oder Cardano kaufen und verkaufen. Bei den ersten teilnehmenden Banken soll der Startschuss für das Angebot bereits in Kürze fallen.

Boerse Stuttgart als Partner

Den uns vorliegenden Informationen zufolge wird die Lösung gemeinsam mit einer Tochtergesellschaft der Boerse Stuttgart umgesetzt. Auch der Handel selbst sowie die Verwahrung der Kryptowerte erfolgt ausschließlich über Handelsplätze im Inland. Die technische Integration soll es ermöglichen, dass Nutzer weder ein zusätzliches Depot noch eine externe digitale Geldbörse, eine sogenannte Wallet, einrichten müssen. Bei der Verwaltung der Werte finden sogenannte Omnibus-Wallets Verwendung. In diesen Wallets werden die Kryptowerte mehrerer Kunden gemeinsam gespeichert, teils handelt es sich dabei auch um Bestände von anderen Partnern. Für jeden einzelnen Kryptowert wird eine separate Omnibus-Wallet genutzt. Die Verantwortung für die korrekte Zuordnung zu den investierenden Kunden trägt dabei die Boerse Stuttgart Digital Custody.

Meinkrypto Vr Banking App

Anders als bei klassischen Wertpapieren soll der Handel mit Kryptowährungen rund um die Uhr möglich sein. Während Aktien oder Fonds an feste Börsenzeiten gebunden sind, können digitale Werte davon unabhängig direkt gehandelt werden. Allerdings sei nicht ausgeschlossen, dass es aus technischen Gründen zu vorübergehenden Einschränkungen komme. Für jede Transaktion werde eine Provision erhoben, zusätzlich falle ein sogenannter „Spread“ an. Dieser Wert stellt die Differenz zwischen dem An- und dem Verkaufspreis dar.

Testumgebung für Interessierte

Die App soll neben dem realen Handel auch einen Demo-Modus anbieten. In dieser Demo-Version können Interessierte mit einem virtuellen Guthaben fiktive Käufe und Verkäufe vornehmen. Damit sollen Einsteiger die Abläufe des Handels mit Kryptowährungen kennenlernen, ohne eigenes Geld einzusetzen.
30. Sep. 2025 um 14:51 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Leider werden die nicht die Möglichkeit bieten, etwas aus einer anderen Wallet dorthin zu transferieren!
    Und gerade das wäre interessant!

    Antworten Melden

  • Und was soll der Vorteil sein? Ich kann doch auch zu Bison gehen und bin ebenfalls bei der Börse Stuttgart?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • hui, was soll das denn an Gebühren kosten bei der Volksbank

    Antworten Melden

  • ….und die Ertragssteuern werden vermutlich automatisch direkt aus der Wallet ans Finanzamt übermittelt. Praktisch! ;)

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42252 Artikel in den vergangenen 6605 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven