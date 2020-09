Vorlesen mit der Google App: Online-Artikel in Playlisten sichern

iPhone-Anwender, die in den zurückliegenden Tagen einen Blick in die offizielle Google-App geworfen haben, werden die blaue Info-Sprechblase bereits gesehen haben, allen anderen empfehlen wir den kurzen Abstecher in die Such-Applikation, um sich selbst ein Bild der neue Vorlese-Funktion zu machen, die Google hervorragend umgesetzt hat.

Habt ihr in der Google-App einen Online-Artikel aufgerufen, der von dieser auch als solcher erkannt wurde, bietet sich oben rechts neben dem Suchfeld ein Vorlese-Icon an, das euch nach der Aktivierung zwei Optionen anbietet: Zum einen könnt ihr euch den gerade angezeigten Artikel vorlesen lassen, zum anderen könnt ihr diesen der aktiven Wiedergabeliste hinzufügen.

So lassen sich mehrere Artikel in der Google-App sammeln, die anschließend in einem Rutsch durchgehört werden können. Gute für Inhalte, die nur in Textform und nicht auch als Podcast bereitstehen.

In der Google-App können dann noch die Lesegeschwindigkeit festgelegt und bereits gesicherte Artikel neu arrangiert werden. Eine AirPlay-Wiedergabe ist ebenso möglich wie das Teilen der gesammelten Links. Der Audio-Player spielt angenehmerweise auch im System-Hintergrund und informiert auf dem Sperrbildschirm über die voraussichtliche Länge des Artikels. Hier wird auch das Favicon der Webseite eingeblendet, die den gerade vorgelesenen Artikel veröffentlicht hat.

Grundsätzlich würden wir die Google-App nicht als Safari-Alternative empfehlen, die gut durchdachte Vorlesen-Funktion eignet sich jedoch hervorragend um sich vor der morgendlichen Pendler-Fahrt einen bunten Mix eigentlich lesenswerter Artikel zusammenzustellen.

Vorlesen in Safari

Apple selbst unterstützt zwar keine Wiedergabelisten, bietet aber eine Systemweite Vorlese-Funktion in iOS 14 an. Diese kann in Einstellungen > Bedienungshilfen > Gesprochene Inhalte > Bildschirminhalt sprechen aktiviert werden. Anschließend reicht es, mit zwei Fingern vom oberen Bildschirmrand nach unten zu streichen.