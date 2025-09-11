Vorbestellungen für neue Apple-Geräte jetzt auch bei Amazon möglich

Während man sich mit den iPhone-Vorbestellungen noch bis morgen gedulden muss, bietet Apple bereits seit Dienstag die Möglichkeit an, Bestellungen für die AirPods Pro 3 und die neuen Modelle der Apple Watch abzusetzen. Apple hat in diesem Jahr nicht nur die Apple Watch Series 11 und die Apple Watch SE 3, sondern mit der Apple Watch Ultra 3 auch eine neue Version seiner leistungsfähigsten Smartwatch vorgestellt.

Bei Vorbestellungen im Apple Store wird man allerdings jetzt schon zum Teil mit dem Hinweis auf längere Lieferzeiten konfrontiert. Da kommt es mehr als passend, dass auch die offiziellen Vertriebspartner von Apple jetzt Vorbestellungen ermöglichen. Bei Amazon kann man jetzt sowohl die neuen AirPods Pro 3 als auch die meisten Varianten der neuen Apple-Watch-Modelle vorbestellen. Konkrete Lieferzeiten werden zwar noch nicht angezeigt, jedoch will Amazon die neuen Produkte vom ersten offiziellen Verkaufstag an versenden.

Zumindest in den vergangenen Jahren war es so, dass Amazon einen Teil der Produkte tatsächlich auch direkt zum Verkaufsstart liefern konnte. Mit der Angabe von konkreten Lieferterminen dürft ihr allerdings erst dann rechnen, wenn der Verkauf offiziell angelaufen ist. Vermutlich ist dies mit davon abhängig, welche Mengen der neuen Produkte Apple seinen Vertriebspartnern zuteilt.

Als weiterer großer Versender bietet auch Galaxus die Möglichkeit, sowohl die neuen Modelle der Apple Watch als auch die AirPods Pro 3 jetzt schon zu bestellen. Auch hier bekommt ihr bislang jedoch noch keine verbindlichen Lieferzeiten genannt, sondern müsst euch mit dem Hinweis auf den kommenden Freitag als ersten Verkaufstag begnügen.

iPhone-Vorbestellungen starten morgen

Das gleiche Spiel dürften wir mit den neuen iPhone-Modellen sehen. Bei Apple laufen die Vorbestellungen für die Geräte morgen um 14 Uhr an. Mehr oder weniger zeitgleich sollten sich die Geräte dann nicht nur bei anderen Händlern, sondern auch bei den Mobilfunkanbietern vorbestellen lassen.