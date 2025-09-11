AirPods Pro 3 und Apple-Watch-Varianten
Vorbestellungen für neue Apple-Geräte jetzt auch bei Amazon möglich
Während man sich mit den iPhone-Vorbestellungen noch bis morgen gedulden muss, bietet Apple bereits seit Dienstag die Möglichkeit an, Bestellungen für die AirPods Pro 3 und die neuen Modelle der Apple Watch abzusetzen. Apple hat in diesem Jahr nicht nur die Apple Watch Series 11 und die Apple Watch SE 3, sondern mit der Apple Watch Ultra 3 auch eine neue Version seiner leistungsfähigsten Smartwatch vorgestellt.
Bei Vorbestellungen im Apple Store wird man allerdings jetzt schon zum Teil mit dem Hinweis auf längere Lieferzeiten konfrontiert. Da kommt es mehr als passend, dass auch die offiziellen Vertriebspartner von Apple jetzt Vorbestellungen ermöglichen. Bei Amazon kann man jetzt sowohl die neuen AirPods Pro 3 als auch die meisten Varianten der neuen Apple-Watch-Modelle vorbestellen. Konkrete Lieferzeiten werden zwar noch nicht angezeigt, jedoch will Amazon die neuen Produkte vom ersten offiziellen Verkaufstag an versenden.
Zumindest in den vergangenen Jahren war es so, dass Amazon einen Teil der Produkte tatsächlich auch direkt zum Verkaufsstart liefern konnte. Mit der Angabe von konkreten Lieferterminen dürft ihr allerdings erst dann rechnen, wenn der Verkauf offiziell angelaufen ist. Vermutlich ist dies mit davon abhängig, welche Mengen der neuen Produkte Apple seinen Vertriebspartnern zuteilt.
Als weiterer großer Versender bietet auch Galaxus die Möglichkeit, sowohl die neuen Modelle der Apple Watch als auch die AirPods Pro 3 jetzt schon zu bestellen. Auch hier bekommt ihr bislang jedoch noch keine verbindlichen Lieferzeiten genannt, sondern müsst euch mit dem Hinweis auf den kommenden Freitag als ersten Verkaufstag begnügen.
iPhone-Vorbestellungen starten morgen
Das gleiche Spiel dürften wir mit den neuen iPhone-Modellen sehen. Bei Apple laufen die Vorbestellungen für die Geräte morgen um 14 Uhr an. Mehr oder weniger zeitgleich sollten sich die Geräte dann nicht nur bei anderen Händlern, sondern auch bei den Mobilfunkanbietern vorbestellen lassen.
Wo hat man die besten Chance ein iPhone zum releastag zu erhalten? Bei Apple vorbestellen oder Amazon?
Beides
Stimmt nicht. Seit Jahren hat Am.azon nie am Releasetag verteilt. Bei Apple ist es gefühlt 500% wahrscheinlicher
Stimmt nicht, letztes Jahr bei Amazon und Apple bestellt und Amazon war 2 Stunden eher da ;)
Ich kann auch beides bestätigen. iPhone 15 Pro Max und iPad M1 beides am Releasetag von Amazon erhalten.
bestelle immer bei Apple direkt und habe es immer pünktlich am 1. Tag erhalten.
Da es aber über 3. Anbieter immer bereits recht Zeitnah nach Release 5-10% Rabatt gibt, würde ich das nicht mehr tun ;) Etwas warten spart viel Geld.
Wirklich 10% kurz nach Release?
Bei den iPhones dauert es etwas länger. Meist so 4-8 Wochen. MacBooks hingegen sind bei Amazon schon recht bald nach 2-3 Wochen 10% günstiger.
Bei Apple. Amazon liefert meist 1 Tag nach Erscheinungsdatum aus.
Richtig. Wenn man Pech hat dann am Montag. Weil Freitag der Release Tag ist.
Und dann ist nur ne Packung Mehl drin. Jedes Jahr die selben Meldungen. Bestellt es bei Apple.
Meine letzte Bestellung eines iPhones bei Amazon führte dazu, das ich einen Taschenwärmer bekommen habe.
Mit viel Diskussion, Anzeige bei der Polizei und Nerven wurde dann das Geld erstattet.
Ein Kollege hatte 14 Tage zuvor die gleiche Erfahrung gemacht und Müllsäcke bekommen.
Ich habe an sich schon öfter iPhones, iPads, Watches und AirPods bei Amazon bestellt. Bisher sind auch immer die bestellten Geräte angekommen. Unterm Jahr fällt das mit Sicherheit weniger auf als zum Releasetermin.
Ich hatte bisher auch keine Probleme bei Amazon.
Kommt wahrscheinlich auch auf das Stadtviertel/ Stadt drauf an.
Ich vermute mal das die Fahrer bei solchen Paketen ihre Finger auch im Spiel hatten. Oder ein Freund des Fahrers der während der Auslieferungen die Pakete befingert.
@chriss_goe
Es gibt bestimmt viele, die bei Amazon das bekommen haben, was sie bestellt haben.
@Erik
Danke für die Warnung
Das selbe im März mit einem MacBook. Angeblich angegeben an meinem sohn den ich nicht habe . 7 Tage Hicks Hack dann wurde es erstattet
Bringt es etwas, wenn man das Paket vor und während des Öffnens filmt? Hat sich die Polizei dazu geäußert.
Ging mir mit den AirPods Pro 2 auch so. Hab ne Haartönung erhalten. Der Betrug fand schon direkt bei Amazon statt und die hatten wenig Interesse an der Aufklärung. Ich habe mehrere Wochen lang darum bitten müssen, entweder die bestellte Ware oder mein Geld zurück zu bekommen. Erst nach der Androhung einer Anzeige habe ich mein Geld bekommen. Ich bestelle nichts mehr bei Amazon.
Andere Händler haben auch gute Konditionen und man kann die Ware im Geschäft abholen. Versand ist mir bei solch hochpreisigen Produkten mittlerweile zu riskant geworden.
Die Fahrer stecken da oft hinter.
Ich hatte bisher auch noch nie Probleme mit Amazon.
Es sind nicht die Fahrer, sondern passiert bei der Verpackung im Lager. Die Pakete, also die Kartons, sind immer unversehrt und man würde es sehen, wenn ein Fahrer im Lieferwagen den Karton öffnen und neu verpacken würden (angeblich haben die Fahrer nicht mal das Amazon Klebeband).
Das mit dem Lager stimmt auch, aber die sind das nicht nur.
Ich schätze mal die haben vielleicht auch da mit Kameras aufgerüstet?
Manche Fahrer werden auch was machen. Vor allem seit man diesen Zahlencode angeben muss für gewisse Sendungen.
Bei mir waren zwei Labels übereinander geklebt. Hat man aber erst bei gutem Licht gesehen. Im Hausflur bei der Unterschrift konnte ich es unmöglich sehen. Ob man ein frisches Label ohne Risse und faltenfrei vom einen Päckchen runter und auf ein anderes drauf bekommt, wäre interessant.
Bei meinem Päckchen war es so akkurat drauf, dass ich nicht glaube, dass der Fahrer es war. Woher soll er auch wissen, was drin ist und ob es sich lohnt. Das Gewicht stimmte ja auch.
Bei Apple
Die Ultra 3 und die Ultra 2 werden im auf Apple.de mit 12mm und 14,4mm Tiefe angegeben. Auf Apple.com beide Modelle mit 12mm. @ipt-Team: wisst ihr zufällig, welche Angaben korrekt sind?
Starkes Finding.. dann natürlich apple.com
Wurde ja auch nirgends erwähnt, dass sie dünner geworden ist.
Interessanterweise haben paar Hands-On Menschen -die vor Ort waren- darüber berichtet, dass die U3 „bisschen“ dünner geworden ist. Mal schauen, was bei den Reviews zu Tage kommt.
Kann man denn auch ab Freitag sich die Geräte im Apple Store direkt mal ansehen und testen?
Oder erst, wenn sie auch erhältlich sind?
Leider erst wenn sie erhältlich sind.
Letztes Jahr hab ich mein iPhone 16 Pro direkt aus dem Apple Store mit Vorbestellung abgeholt.
Meiner Schwiegermutter hab ich dann sehr kurzfristig eine nicht vorbestellte AW10 mitgenommen.
Kann natürlich sein, dass nicht alle Varianten lagernd sein werden.
Bei Apple klappt es nach meinen bisherigen jahrelangen Erfahrungen am Besten
Ja Ama.ton liefert meist nicht am Release Tag. Wenn man Pech hat statt Freitag, Montag. Häufiger erlebt.
Ob es bis Aktionsende auch noch ein neues iPad Pro zu bestellen gibt?
Am Ende sind wieder Steine in der Verpackung :D
Amazon klappt mit Prime meistens am Samstag, also einen Tag nach Release.
Mein Gott, wie kann man nur so ungeduldig sein.
+ 1
Ich finde die Saphire Glas Versionen sind einfach zu teuer.
Bei der normalen Apple Watch muss man fast den doppelten Preis bezahlen um Saphire Glas zu bekommen. Und dann natürlich inkl. Mobilfunk das manche gar nicht wollen.
Apple fehlt eine Alu & Titan Variante mit Saphire aber OHNE Mobilfunk.
Einfach Ultra kaufen und gut is. Bekommt man mehr für das Geld!
Naja, von 479 € auf 899€ ist ein zu heftiger Sprung.
Eine Saphire Edition für 599€ wäre schön.
Vor allen sind die Uhren irgendwann Elektroschrott.
Jedes Gerät ist irgendwann Elektroschrott
Ich werde erstmal Warten und dann später direkt im Apple-Store bestellen/Abholen bzw. Kaufen.