Neue Version: Apples MagSafe-Ladeteller liefert jetzt 25 Watt

Apple hat passend zum anstehenden Start von iOS 26 eine neue Version seines MagSafe-Ladetellers im Programm. Das Gerät unterstützt jetzt auch das schnelle Laden mit bis zu 25 Watt – vorausgesetzt, die erforderlichen Voraussetzungen sind gegeben.

Im Apple Store wird die neue Version des Ladegeräts in zwei verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Kabellängen angeboten:

Bei den beiden Angeboten von Apple ist allerdings kein Netzteil dabei. Um ausreichend Leistung bereitzustellen, wird zusätzlich ein USB-C-Netzteil mit mindestens 30 Watt Ausgangsleistung benötigt. Wir würden hier auf einen anderen Anbieter als Apple setzen. Für das offizielle 30-Watt-Netzteil des iPhone-Herstellers bezahlt man 45 Euro, Ugreen bietet bei Amazon gerade einen 30-Watt-Adapter für 9,78 Euro an, der ebenfalls funktionieren sollte und zudem deutlich kleiner ist.

Das kabellose Laden mit bis zu 25 Watt basiert auf der neuesten Version des Qi2-Standards, offiziell Qi2.2 genannt – und wird erst mit iOS 26 unterstützt. Zudem muss auch die Hardware passen. Neben den ganz neu vorgestellten iPhone-17-Modellen lässt sich nur die im vergangenen Jahr vorgestellte iPhone-16-Generation mit diesem Standard laden. Ältere, mit MagSafe kompatible iPhones können mit diesen Geräten auch aufgeladen werden, dies jedoch nur wie bisher mit maximal 15 Watt Leistung.

Aufgepasst: Alte Version wird weiter verkauft

Wenn ihr euch ein MagSafe-Ladegerät von Apple zulegen wollt, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr auch die neue Version erwischt. Apple hat den Vorgänger aus dem Programm genommen, doch bei anderen Anbietern wie Amazon oder Mediamarkt wird das alte Modell derzeit weiter gelistet. Es gibt dort zwar ein wenig Preisnachlass, wir würden dennoch vom Kauf des Vorgängers absehen.

Wenn ihr auf der Suche nach einer günstigen Alternative seid, gibt es beispielsweise das Anker Zolo Ladepad schon für rund 15 Euro. Der MagSafe-Ladeteller von Belkin ist mit 18 Euro etwas teurer, hat dafür aber einen ausklappbaren Standfuß auf der Rückseite.