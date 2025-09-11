iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 069 Artikel

iPhone 16 und 17 schneller laden

Neue Version: Apples MagSafe-Ladeteller liefert jetzt 25 Watt
Artikel auf Mastodon teilen.
7 Kommentare 7

Apple hat passend zum anstehenden Start von iOS 26 eine neue Version seines MagSafe-Ladetellers im Programm. Das Gerät unterstützt jetzt auch das schnelle Laden mit bis zu 25 Watt – vorausgesetzt, die erforderlichen Voraussetzungen sind gegeben.

Im Apple Store wird die neue Version des Ladegeräts in zwei verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Kabellängen angeboten:

Apple Magsafe Ladegeraet Qi2

Bei den beiden Angeboten von Apple ist allerdings kein Netzteil dabei. Um ausreichend Leistung bereitzustellen, wird zusätzlich ein USB-C-Netzteil mit mindestens 30 Watt Ausgangsleistung benötigt. Wir würden hier auf einen anderen Anbieter als Apple setzen. Für das offizielle 30-Watt-Netzteil des iPhone-Herstellers bezahlt man 45 Euro, Ugreen bietet bei Amazon gerade einen 30-Watt-Adapter für 9,78 Euro an, der ebenfalls funktionieren sollte und zudem deutlich kleiner ist.

Das kabellose Laden mit bis zu 25 Watt basiert auf der neuesten Version des Qi2-Standards, offiziell Qi2.2 genannt – und wird erst mit iOS 26 unterstützt. Zudem muss auch die Hardware passen. Neben den ganz neu vorgestellten iPhone-17-Modellen lässt sich nur die im vergangenen Jahr vorgestellte iPhone-16-Generation mit diesem Standard laden. Ältere, mit MagSafe kompatible iPhones können mit diesen Geräten auch aufgeladen werden, dies jedoch nur wie bisher mit maximal 15 Watt Leistung.

Aufgepasst: Alte Version wird weiter verkauft

Wenn ihr euch ein MagSafe-Ladegerät von Apple zulegen wollt, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr auch die neue Version erwischt. Apple hat den Vorgänger aus dem Programm genommen, doch bei anderen Anbietern wie Amazon oder Mediamarkt wird das alte Modell derzeit weiter gelistet. Es gibt dort zwar ein wenig Preisnachlass, wir würden dennoch vom Kauf des Vorgängers absehen.

Belkin Qi

Wenn ihr auf der Suche nach einer günstigen Alternative seid, gibt es beispielsweise das Anker Zolo Ladepad schon für rund 15 Euro. Der MagSafe-Ladeteller von Belkin ist mit 18 Euro etwas teurer, hat dafür aber einen ausklappbaren Standfuß auf der Rückseite.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
11. Sep. 2025 um 06:56 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 42.069 weitere hätten wir noch.
    7 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Hab es nicht letztes Jahr erst neue Pucks? Wieviel Watt hatten die?

    Antworten Melden

  • Hat jemand festgestellt, dass diese Form des Ladens dem Akku schadet?
    Mein iPhone 15 lade ich komplett mit Kabel auf 80%, mein 12er lud ich hauptsächlich über Ladepuk, hier wurde der Akku recht schnell schwach. Hab jetzt natürlich keinen Fehlversuch gemacht und meine Einschätzung ist alles andere als belegt :-) mich würde aber interessieren, wie es sich hier im Allgemeinen verhält.

    Antworten Melden

  • Moin,
    ich lade mein 16 Pro Max seit Kauf letzten September mit Ladepuck auf max 85%. Habe bei 252 Ladezyklen immer noch 100% Kapazität.

    Antworten Melden

  • Weiß jemand, ob das tatsächlich neue Hardware ist, oder ob nun einfach 25 W freigeschaltet werden? Dann hätte Apple nur im Store die Bezeichnung geändert und ggf. die Verpackung.
    War ja in der Vergangenheit auch schon mal so, dass sie von 7,5 W per Softwareupdate auf 15 W hochgegangen sind.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42069 Artikel in den vergangenen 6585 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven