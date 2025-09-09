Neue Apple Watch SE begleitet Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 mit Fokus auf Gesundheit

Die Apple Watch Series 11 wird als die bisher dünnste und zugleich widerstandsfähigere Uhr des Unternehmens vorgestellt. Sie nutzt Ion-X-Glas mit einer speziellen Keramikbeschichtung, das laut Apple doppelt so kratzfest ist wie bisherige Modelle. Neu ist auch die Unterstützung von 5G, wodurch die mobile Verbindung schneller und energieeffizienter wird. Zahlreiche Mobilfunkanbieter sollen den Standard bereits zum Marktstart unterstützen.

Ein Schwerpunkt liegt erneut auf der Gesundheitsüberwachung. Neben bekannten Funktionen wie Herzfrequenzmessung oder Zyklus-Tracking führt Apple mit der Series 11 ein Verfahren zur Erkennung von Bluthochdruck ein. Ein Algorithmus wertet dabei die Reaktion der Blutgefäße über längere Zeiträume aus und kann auf mögliche Hypertonie hinweisen. Apple hat hierfür große Datensätze mit über 100.000 Teilnehmern ausgewertet. Geplant ist eine weltweite Einführung in 150 Ländern, darunter die USA und Europa.

Auch die Schlafüberwachung wird ausgebaut. Mit „Sleep Score“ bewertet die Uhr verschiedene Faktoren wie Dauer, Konsistenz und Aufwachphasen und fasst diese in einer leicht verständlichen Zahl zusammen. Anwender sollen dadurch einfacher nachvollziehen können, wie erholsam ihr Schlaf war und welche Verbesserungen möglich sind.

Die Apple Watch Series 11 lässt sich ab sofort zu Preisen ab 449 Euro vorbestellen und ist ab dem 19. September erhältlich.

Apple Watch SE3 als günstiger Einstieg

Parallel stellt Apple die neue Apple Watch SE3 vor. Erstmals ist ein Always-On-Display integriert, sodass Uhrzeit und Komplikationen ohne Anheben des Handgelenks sichtbar bleiben. Angetrieben wird die SE3 vom neuen S10-Chip, der auch Gestensteuerung wie Doppeltipp oder Handgelenkdrehung ermöglicht.

Die SE3 übernimmt viele Funktionen der größeren Modelle. Dazu zählen Temperaturmessung für erweiterte Gesundheitsdaten, Schlafapnoe-Erkennung sowie das neue Sleep Score. Die Akkulaufzeit liegt bei 18 Stunden, jedoch unterstützt das Modell erstmals Schnellladen. In nur 15 Minuten sollen bis zu acht Stunden Nutzung nachgeladen werden können. Erhältlich ist die SE3 in Starlight und Midnight, jeweils aus recyceltem Aluminium gefertigt.

Die Apple Watch SE 3 lässt sich ab sofort ab 269 Euro vorbestellen und ist ab dem 19. September erhältlich.

