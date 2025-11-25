AirPods 4 mit Geräuschunterdrückung aktuell mit 30 Prozent Rabatt

Wir hatten ja eben erst die demnächst auch in Deutschland verfügbaren Live-Übersetzungen mit den AirPods zum Thema. Was viele Nutzer übersehen: Die Funktion lässt sich nicht nur mit den AirPods Pro, sondern auch mit den seit vergangenem Jahr erhältlichen AirPods 4 verwenden. Voraussetzung hierfür ist allerdings die ANC-Version der Ohrhörer. Und eben diese ist bei Amazon momentan für lediglich 139 Euro erhältlich. Bei Apple muss man für die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung dagegen stolze 199 Euro bezahlen.

Die Sonderpreise für die AirPods 4 bei Amazon sind allerdings sehr wechselhaft. Wir wollten gestern schon auf diese Aktion hinweisen, da war die Variante mit ANC jedoch vorübergehend vergriffen und der Verkaufspreis für Vorbestellungen zugleich deutlich angestiegen. Jetzt sind die Hörer aktuell wieder zu Bestpreisen verfügbar, ohne aktive Geräuschunterdrückung bekommt man die AirPods 4 bei Amazon sogar schon für 111 Euro. Unsere Empfehlung bleibt jedoch das Modell mit ANC, solange der Angebotspreis hier 139 Euro lautet und damit satte 30 Prozent unter dem Apple-Preis liegt.

Qi-Ladecase im Lieferumfang enthalten

Die Ohrhörer kommen in einem Ladecase, das sich entweder über USB-C oder kabellos mit Qi-zertifizierten Ladegeräten aufladen lässt. Die Akkulaufzeit der Hörer selbst wird von Apple mit fünf Stunden angegeben – bei Wiedergabe mit aktivierter Geräuschunterdrückung bleiben immerhin bis zu vier Stunden Laufzeit. In Verbindung mit dem Ladecase kommt man bis zu 30 Stunden lang ohne eine weitere Stromversorgung aus. Die AirPods lassen sich mithilfe von Apples „Wo ist?“-App orten und das Ladecase ist mit einem integrierten Lautsprecher ausgestattet, über den man mithilfe der „Wo ist?“-App einen Signalton abspielen kann.

Die Live-Übersetzungsfunktion steht neben den AirPods 4 mit Geräuschunterdrückung auch für die AirPods Pro der zweiten und dritten Generation zur Verfügung. Als weitere Voraussetzung nennt Apple ein iPhone 15 Pro oder neuer und es muss mindestens iOS 26 darauf installiert sein.