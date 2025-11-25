iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 875 Artikel

Mit Live-Übersetzungen kompatibel

AirPods 4 mit Geräuschunterdrückung aktuell mit 30 Prozent Rabatt
Wir hatten ja eben erst die demnächst auch in Deutschland verfügbaren Live-Übersetzungen mit den AirPods zum Thema. Was viele Nutzer übersehen: Die Funktion lässt sich nicht nur mit den AirPods Pro, sondern auch mit den seit vergangenem Jahr erhältlichen AirPods 4 verwenden. Voraussetzung hierfür ist allerdings die ANC-Version der Ohrhörer. Und eben diese ist bei Amazon momentan für lediglich 139 Euro erhältlich. Bei Apple muss man für die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung dagegen stolze 199 Euro bezahlen.

Airpods 4

Die Sonderpreise für die AirPods 4 bei Amazon sind allerdings sehr wechselhaft. Wir wollten gestern schon auf diese Aktion hinweisen, da war die Variante mit ANC jedoch vorübergehend vergriffen und der Verkaufspreis für Vorbestellungen zugleich deutlich angestiegen. Jetzt sind die Hörer aktuell wieder zu Bestpreisen verfügbar, ohne aktive Geräuschunterdrückung bekommt man die AirPods 4 bei Amazon sogar schon für 111 Euro. Unsere Empfehlung bleibt jedoch das Modell mit ANC, solange der Angebotspreis hier 139 Euro lautet und damit satte 30 Prozent unter dem Apple-Preis liegt.

Qi-Ladecase im Lieferumfang enthalten

Die Ohrhörer kommen in einem Ladecase, das sich entweder über USB-C oder kabellos mit Qi-zertifizierten Ladegeräten aufladen lässt. Die Akkulaufzeit der Hörer selbst wird von Apple mit fünf Stunden angegeben – bei Wiedergabe mit aktivierter Geräuschunterdrückung bleiben immerhin bis zu vier Stunden Laufzeit. In Verbindung mit dem Ladecase kommt man bis zu 30 Stunden lang ohne eine weitere Stromversorgung aus. Die AirPods lassen sich mithilfe von Apples „Wo ist?“-App orten und das Ladecase ist mit einem integrierten Lautsprecher ausgestattet, über den man mithilfe der „Wo ist?“-App einen Signalton abspielen kann.

Airpods 4 Specs

Die Live-Übersetzungsfunktion steht neben den AirPods 4 mit Geräuschunterdrückung auch für die AirPods Pro der zweiten und dritten Generation zur Verfügung. Als weitere Voraussetzung nennt Apple ein iPhone 15 Pro oder neuer und es muss mindestens iOS 26 darauf installiert sein.

25. Nov. 2025 um 15:15 Uhr von chris


    19 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Diese Kopfhörer sind jedes Cent wert! Sehr guter Sound, ANC ist zwar nicht so stark wie bei Pro’s aber immerhin vorhanden. Für diejenigen die Silikonallergie haben kann ich diese Dinger empfehlen.

  • Ja, aber die fallen mir immer wieder aus den Ohren. Die alten AirPods waren schon grenzwertig in der Passform, aber die aktuellen gehen gar nicht.

  • War‘s nicht so, dass das ladecase der Pro via findmy gefunden werden kann und das der normalen AirPods nicht?

  • Ich liebe die 4er! Den Pros kann ich nichts abgewinnen – dieses Geflutsche im Ohr..

    Dann doch die 4er mit dem typischen AirPods Vibe: Einhängen und vergessen. Und dann noch ANC an Board!

  • Hoeren aussen stehende meine musik oder eher nicht? Also wenn ich die anhab und etwas hoere :-)

  • Verstehe das „Pro vs Normal“ nicht.

    Die Pros sind gut für laute Umgebungen (Straßenbahn, Büro, kurze Flüge) und da deutlich besser als die normalen rein physikalisch.

    Die normalen halt im Alltag sinnvoller IMHO.

    Deshalb habe und nutze ich auch beide.

  • Hmpf, vor 4 Tagen mit 149€ bestellt. Ist ja ein reines Glücksspiel, wenn die Preise sogar innerhalb der Angebotswochen so schwanken.

  • Danke! Habe sie soeben für 134,83 € mit später liefern gekauft.

