Vonmählen Horizon: Tech-Rucksack integriert USB-C-Port

Ausschließlich in einer Schwarz-Anthraziten Farbvariante erhältlich, ist uns der Markenschriftzug etwas zu prominent auf der Rückseite des Rucksacks angebracht, ansonsten macht der Horizon jedoch einen angenehm zurückhaltenden Eindruck und erinnern an die alten Incase-Rucksäcke , die wir für den Transport von iPad und MacBook über Jahre hinweg bevorzugt haben.

Mit dem Vonmählen Horizon hat das in Lüneburg ansässige Unternehmen jetzt einen neuen Tech-Rucksack auf den Markt gebracht, der auf wasserabweisende Materialien, auf ein Innenfach mit 20 Litern Stauraum und auf einen integrierten USB-C-Anschluss setzt. Letztgenannter stellt Nutzern eine Lademöglichkeit für iPhone und andere Mobilgeräte zur Verfügung, ohne dass diese die zugehörige Powerbank beim Spaziergang durch die Stadt die ganze Zeit in der Hand halten müssen.

