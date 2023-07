Matter-Steckdosen: 3 neue Modelle in Deutschland verfügbar

Generell lassen sich Matter-Geräte standardmäßig mit Plattformen wie HomeKit, Amazon Alexa oder Google Home verwenden. Allerdings werden auch über Matter nur die Standardfunktionen, also in diesem Fall das Aus- oder Einschalten aus der Ferne unterstützt. Wer die bei diesen Produkten teils verfügbare Funktion zur Verbrauchsmessung nutzen will, muss auf die Apps der Hersteller zurückgreifen.

Mit Risoon bietet ein bislang in diesem Segment unbekannter Anbieter seine Matter-Schaltsteckdose bereits für 17,48 Euro an. Anders als bei Onvis hat man zu diesem Preis dann gleich noch eine Möglichkeit zur Messung des Stromverbrauchs von angeschlossenen Geräten inklusive.

So langsam macht sich der noch junge Smarthome-Standard Matter auch dadurch bemerkbar, dass die Zahl der potenziell mit Apple Home verwendbaren Produkte überdurchschnittlich schnell anwächst. So lassen sich hierzulande seit dieser Woche gleich drei neue, mit Matter kompatible Smarthome-Steckdosen bestellen.

