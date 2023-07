UNESCO-Bericht: Smartphones in der Schule kontraproduktiv

Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) hat einen Bericht über Sinn und Unsinn des Technologie-Einsatzes im weltweiten Bildungswesen veröffentlicht und mahnt die internationale Community eindringlich dazu, die Nutzung von Rechnern, Smartphones und Co. im Unterricht zu überdenken.

Vor allem der Einsatz von Smartphones im Klassenraum habe großes Potenzial Schülerinnen und Schüler abzulenken. Allein die bloße Nähe zu einem Smartphone, dies hätten Studien in mittlerweile 14 Ländern eindeutig festgestellt, würde sich negativ auf das Lernverhalten der Kinder auswirken. Darauf reagiert und die Nutzung von Smartphones in Schulen gänzlich untersagt haben jedoch nur rund 25 Prozent der Länder.

Smartphones in der Schule kontraproduktiv

Grundsätzlich sei kein eindeutig positiver Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von Informations- und Kommunikationstechnik in Klassenräumen und dem Lernverhalten der anwesenden Schüler herzustellen. Zwar ist es auch für die Studienverfasser der UNESCO unstrittig, dass der Einsatz von Technologie in Teilbereichen der schulischen Bildung eine positive Rolle spielen kann, ist jedoch kein oder zu wenig qualifiziertes Lehrpersonal vorhanden, dann verschwinden die Lernvorteile gänzlich.

Zusätzliche Technologie in Klassenzimmern kann keine menschliche Interaktion ersetzen, sorgt für eine größere Kluft zwischen Schülern in reichen und armen Regionen und lässt sich in ihrer Sinnhaftigkeit nur schlecht untersuchen. So wird Bildungstechnologie etwa alle 36 Monate ausgetauscht, was nach Angaben der UNESCO viel zu wenig Zeit für eine wissenschaftliche Bewertung des gebotenen Mehrwertes ist.

Die meisten Positiv-Studien zum Einsatz von Technologie im Bildungsbereich würden von Herstellern entsprechender Geräte finanziert und veröffentlicht.