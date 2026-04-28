Dreo: Neuer Ventilator setzt auf Matter und Gestensteuerung

Der Hersteller Dreo hat im vergangenen Jahr mit einem kombinierten Heizlüfter und Ventilator unsere Aufmerksamkeit erregt. In Kombination mit einer Solaranlage hat das Gerät über die Wintermonate gute Dienste geleistet, um bei Überschussproduktion die klassische Heizung zu entlasten. Aktuell hat Dreo sein Produktprogramm für die kommenden Monate präsentiert. Hier weckt insbesondere der Ventilator TurboPoly 765S unser Interesse.

Das neue Gerät kann sowohl als Tisch- als auch als Standventilator genutzt werden und lässt sich optional auch per App bedienen sowie über Matter in bestehende Smarthome-Systeme integrieren.

Luftstroms per Handbewegung steuern

Als Weltneuheit bewirbt Dreo die integrierte Gyroskop-Luftstromregelung mit Namen MotionSync. Gemeint ist damit, dass sich der Luftstrom mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung durch einfache Gesten steuern lässt. Ein in die Fernbedienung integriertes Gyroskop erfasst dabei minimale Handbewegungen und überträgt die Anweisungen an den Ventilator.

In Kombination mit einem bis zu 150 Grad horizontal und 100 Grad vertikal schwenkbaren Oszillationssystem soll sich der Luftstrom so nahezu beliebig im Raum positionieren lassen. Der große Schwenkbereich ermöglicht laut Hersteller zudem eine gleichmäßige und umfassende Belüftung des Raums. Dabei werden laut Hersteller auf maximaler Stufe 2.549 Kubikmeter Luft pro Stunde mit einer Reichweite von bis zu 37 Metern bewegt.

Über WLAN in Apple Home & Co.

Bei der Bedienung erinnert einiges an den eben erst von uns vorgestellten Standventilator von SwitchBot. Auch der Dreo-Ventilator lässt sich auf unterschiedliche Weise bedienen. Neben einem Bedienfeld am Gerät selbst können eine Fernbedienung sowie die Smartphone-App des Herstellers genutzt werden. Zudem wird der Matter-Standard unterstützt. Auf dieser Basis lässt sich der Ventilator auch mit Apple Home, Amazon Alexa und weitere Smarthome-Plattformen verknüpfen. Die Online-Anbindung sowie die Integration in Matter erfolgen über WLAN.

Der TurboPoly 765S von Dreo soll im Juni zum Preis von 189,99 Euro in den Handel kommen. Die bereits erhältlichen Sommer-Neuvorstellungen bekommt man mit dem Code DREOSUMMER zum Teil 15 Prozent günstiger.