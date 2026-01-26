Ab Februar: Dreames Smart-Home-Offensive startet in der Küche

Ab dem 5. Februar erweitert Dreame sein bisher vor allem aus Reinigungsgeräten bekanntes Portfolio deutlich. Der Hersteller bringt erstmals Einbaugeräte für die Küche in den regulären Verkauf und adressiert damit zentrale Bereiche des Haushalts.

Mit Backofen, Geschirrspülern und Kühlschränken will Dreame sein vernetztes Smart-Home-Angebot breiter aufstellen und stärker im Alltag verankern. Zum Marktstart sind zeitlich begrenzte Einführungsangebote vorgesehen, die den Einstieg erleichtern sollen.

Einstieg in die vernetzte Küche

Zum Auftakt bietet Dreame einen Einbau-Kombi-Dampfbackofen, zwei vollintegrierte Geschirrspüler sowie Kühlschränke in zwei Größen an. Der Backofen OZ60 Pro kombiniert klassische Heißluftfunktionen mit Dampfgaren und Heißluftfrittieren in einem 81-Liter-Garraum. Ein breiter Temperaturbereich sowie voreingestellte Programme sollen unterschiedliche Zubereitungsarten abdecken, ohne mehrere Einzelgeräte zu benötigen.

Die Geschirrspüler DZ60 Pro und DZ40 Pro setzen auf ein mehrstufiges Sprühsystem, das Wasser aus verschiedenen Ebenen verteilt. Ziel ist eine gleichmäßige Reinigung auch bei dicht beladenen Körben. Beide Modelle lassen sich in das bestehende Dreame-Ökosystem einbinden und per App steuern. Der größere DZ60 Pro ergänzt dies um erweiterte Trocknungsfunktionen und einen Modus, der sauberes Geschirr über mehrere Tage hinweg frisch hält.



Ergänzt wird das Line-up durch die Kühlschrankserie Mega Pro mit wahlweise 409 Litern oder 456 Litern Nutzinhalt. Dreame setzt hier auf flexible Temperaturzonen, eine No-Frost-Kühlung und eine aktive Luftfilterung, um unterschiedliche Lebensmittel getrennt und möglichst konstant zu lagern. Trotz des großen Innenraums sollen die Geräte bei den Außenmaßen im Standardbereich bleiben und lassen sich damit in gängige Küchenplanungen integrieren.



Ab Anfang Februar im Handel

Alle neuen Geräte sind ab Anfang Februar über den Herstellervertrieb erhältlich. Für den Einführungszeitraum sind je nach Produkt Preisnachlässe zwischen 100 und 250 Euro vorgesehen. Zusätzlich verspricht Dreame kostenlosen Versand sowie eine verlängerte Garantie von insgesamt fünf Jahren bei Kauf über die eigene Website. Mit dem Schritt in die Küche positioniert sich Dreame erstmals als Anbieter eines umfassenderen Smart-Home-Systems, das über die bisher bekannten Reinigungsprodukte hinausgeht.

Die Geräte und Preise im Überblick

Einbau-Kombi-Dampfbackofen Dreame OZ60 Pro – UVP 1.599 Euro

Geschirrspüler Dreame DZ60 Pro – UVP 999 Euro

Geschirrspüler Dreame DZ40 Pro – UVP 899 Euro

Kühlschrank Dreame Mega Pro 409L – UVP 699 Euro

Kühlschrank Dreame Mega Pro 456L – UVP 849 Euro

Die Neuveröffentlichungen werden sich zentral über die Dreame-App steuern und überwachen lassen. Damit verfolgt der Hersteller einen Ansatz, der Nutzern bereits aus anderen Smart-Home-Plattformen bekannt ist, etwa aus dem Eufy- oder auch dem Xiaomi-Ökosystem, in dem unterschiedliche Gerätetypen in einer gemeinsamen Anwendung zusammengeführt werden.

Offen ist aktuell noch, ob und in welchem Umfang die neuen Küchengeräte das herstellerübergreifende Matter-Protokoll unterstützen werden, das eine plattformunabhängige Einbindung in bestehende Smart-Home-Umgebungen wie Apple Home ermöglichen würde.