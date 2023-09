Von iPhone bis AirPods: Apple macht zahlreiche Produkte günstiger

Beginnen wir mit einem Blick auf die neuen iPhone-Modelle. Das iPhone 15 wird von Apple ab 949 Euro angeboten und ist damit 50 Euro günstiger zu haben, als im vergangenen Jahr das iPhone 14. Beim iPhone 15 Plus bezahlt man mit 1.099 Euro jetzt 100 Euro weniger als im vergangenen Jahr. Das gleiche gilt für das iPhone 15 Pro, das für 1.199 Euro anstelle der 1.299 Euro des iPhone 14 Pro erhältlich ist. Lediglich beim iPhone 15 Pro Max hat Apple den Preis nicht gesenkt. Dafür gibt es neben der für dieses Gerät exklusiven Periskopkamera hier nun 256 GB Speicher anstelle von 128 GB in der Basisausstattung.

Was im Rahmen der am gestrigen Tag vorgestellten Neuerungen komplett untergegangen ist: Apple hat auf den aus unserer Sicht positivens Kursverlauf zwischen Dollar und Euro reagiert und bei einem großen Teil seiner Produkte die Preise im Apple Store entsprechend angepasst. Zumindest in den meisten Fällen profitieren Apple-Kunden hier von reduzierten Preisen, teils bekommt man wie beim iPhone 15 Pro Max aber auch einfach mehr Leistung für sein Geld.

