Apples „Notruf SOS via Satellit“ bald in Spanien und der Schweiz

Apple baut die Funktion Notruf SOS via Satellit weiter aus. Noch in diesem Monat soll der Dienst auch in der Schweiz und in Spanien verfügbar sein. Das ist nicht nur erfreulich für iPhone-Besitzer in diesen Ländern selbst, sondern auch für all jene Nutzer, die in einem der beiden Länder Urlaub machen.

Generell kann man die Funktion nicht nur im eigenen Land verwenden, sondern auch, wenn man in einem der Länder unterwegs ist, in denen „Notruf SOS“ angeboten wird. Spanien und die Schweiz inbegriffen, ist die Funktion bald in 16 Ländern weltweit verfügbar. Bereits jetzt ist „Notruf SOS via Satellit“ in Australien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Luxemburg, den Niederlanden, Neuseeland, Österreich, Portugal und den USA verfügbar.

Voraussetzung ist dabei ein iPhone 14 oder iPhone 14 Pro, fortan werden natürlich auch die neuen iPhone-15-Modelle unterstützt. Die Funktion ermöglicht es, auch dann Kontakt zu Rettungsdiensten aufzunehmen, wenn keine Mobilfunkabdeckung vorhanden ist. Das iPhone setzt dabei auf eine direkte Satellitenverbindung, dementsprechend sollte man nach Möglichkeit direkte und nicht sonderlich eingeschränkte Himmelssicht haben.

Apple bietet „Notruf SOS via Satellit“ nach der Aktivierung eines kompatiblen iPhone-Modells zwei Jahre lang kostenlos an. Wie die Abrechnung nach dieser Frist verläuft, ist bislang nicht bekannt.

Jetzt auch Pannenhilfe per Satellit

Amerikanische iPhone-Nutzer können künftig auf die gleiche Art und Weise auch Hilfe bei Autopannen erhalten. Apple hat mit Roadside Assistance die Möglichkeit angekündigt, Pannenhelfer über eine Satellitenverbindung zu kontaktieren, wenn man keinen Mobilfunkempfang hat und mit dem Fahrzeug liegen geblieben ist.

Kooperationspartner ist hier das amerikanische ADAC-Pendant AAA. Die neue Art der Pannenhilfe ist für Mitglieder des Automobilclubs kostenlos, ansonsten fallen bislang noch nicht benannte Gebühren an.