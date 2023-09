USB-C am iPhone 15 Pro: Schnelle Datenübertragung erfordert zusätzliches Kabel

Derart stattliche Preise sind in diesem Segment übrigens keinesfalls die Ausnahme. Wie hier zu lesen und im Video unten zu sehen, kommen die Kabel besonders gut abgeschirmt und mit vergleichsweise viel Elektronik an Bord.

Bei den Pro-Modellen des neuen iPhone liegt allerdings ebenfalls nur das einfache USB-2-Ladekabel bei – was auch für den Großteil der iPhone-Besitzer ausreichen sollte. Wer tatsächlich von den von Apple insbesondere für im Film- und Fotobereich tätige Menschen beworbenen Optionen wie der Möglichkeit zur schnellen Datenübertragung Gebrauch machen will, kommt um den Kauf eines entsprechend leistungsfähigen Kabels nicht herum.

Anders sieht es bei den beiden Pro-Modellen des neuen iPhone aus. Apple hat das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max mit einem Anschluss ausgestattet, der auch USB 3 und damit Datentransfers mit bis zu 10 Gbit/s unterstützt – also rund das Zwanzigfache von dem, was mit USB 2 machbar ist.

Bei dem im Lieferumfang der neuen iPhone-Modelle enthaltenen Kabel handelt es sich schlicht um ein Ladekabel von USB-C auf USB-C, das den Standard USB 2 und damit einen maximalen Datendurchsatz von 480 Mbit/s unterstützt. Mit den USB-C-Anschlüssen an den neuen Standardmodellen iPhone 15 und iPhone 15 Plus lassen sich ohnehin auch keine schnelleren Geschwindigkeiten erreichen. Hier unterstützt auch der von Apple verbaute Anschluss lediglich USB 2.

Apple hat im Rahmen der Präsentation der iPhone-15-Pro-Modelle besonders auch auf die damit mögliche schnelle Datenübertragung auf den Mac oder die Verwendung der Geräte im Zusammenspiel mit einer externen Festplatte hingewiesen. Die Basis hierfür schafft – wenn man so will – der Umstieg von Lightning auf USB-C, allerdings kommt das iPhone mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel nicht über die bereits mit Lightning möglichen 480 Mbit/s hinaus.

