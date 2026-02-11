iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 347 Artikel

Beta in Deutschland ohne sichtbaren Fortschritt

Alexa-App in neuem Design: Alexa+ in Deutschland weiter unsichtbar
Artikel auf Mastodon teilen.
9 Kommentare 9

Amazon hat der Alexa-App ein umfassendes Redesign spendiert. Nutzer erhalten ein neues App-Icon sowie einen überarbeiteten Startbildschirm. Die optischen Anpassungen fallen zeitlich mit der vollständigen Freigabe von Alexa+ in den USA zusammen, wo der erweiterte Assistent seit Anfang Februar für alle Prime-Mitglieder ohne Aufpreis verfügbar ist.

Alexa Plus App

In Deutschland sorgt das Update dagegen vor allem für Nachfragen, da sich an der Verfügbarkeit von Alexa+ bislang nichts geändert hat.

Begleiterscheinung des US-Starts

Die neue Gestaltung der Alexa-App orientiert sich sichtbar an den erweiterten Funktionen von Alexa+. Amazon positioniert den Assistenten stärker als zentrale Steuer- und Organisationsplattform für den Alltag. In den USA erhalten Nutzer über die App Zugriff auf längere, zusammenhängende Dialoge, eine verbesserte Aufgabenverwaltung sowie auf personalisierte Inhalte. Auch Textinteraktionen spielen eine größere Rolle, etwa über die Chat-Funktion innerhalb der App.


Technisch basiert Alexa+ auf einer überarbeiteten Systemarchitektur, die große Sprachmodelle mit klassischen Alexa-Funktionen verbindet. Dadurch kann der Assistent Gesprächskontexte länger behalten und komplexere Anfragen verarbeiten, etwa bei der Terminplanung, bei Recherchen oder bei der Steuerung mehrerer Smart-Home-Geräte gleichzeitig. Die optische Neuausrichtung der App dient dabei vor allem dazu, diese erweiterten Möglichkeiten übersichtlich darzustellen.

Beta in Deutschland ohne sichtbaren Fortschritt

Für deutsche Nutzer bleibt Alexa+ weiterhin nicht verfügbar. Zwar hatte Amazon bereits im Herbst eine geschlossene Beta-Phase angekündigt und ausgewählte Kunden aktiv zur Teilnahme eingeladen. Nach aktuellem Stand warten jedoch viele dieser Nutzer noch immer auf eine Freischaltung. Uns sind bislang keine Fälle bekannt, in denen Alexa+ in Deutschland tatsächlich genutzt werden kann.

Alexa Plus Beta Deutschland

Offizielle Angaben zu einem Starttermin oder zu einer Preisstruktur für den deutschen Markt fehlen weiterhin. Klar ist lediglich, dass der bisherige Funktionsumfang von Alexa auch künftig kostenlos bleiben soll. Dazu zählen grundlegende Sprachbefehle, Musiksteuerung, Routinen sowie einfache Smart-Home-Funktionen. Das App-Redesign deutet zwar darauf hin, dass Amazon die Einführung von Alexa+ vorbereitet, für deutsche Nutzer bleibt der neue Assistent jedoch vorerst Theorie.

Laden im App Store
Amazon Alexa
Amazon Alexa
Entwickler: AMZN Mobile LLC
Preis: Kostenlos
Laden

Mit Dank an Steven!
11. Feb. 2026 um 07:25 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    9 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Das „a“ erinnert ganz stark an Apple’s „a“ von „Hallo“.

    Antworten Melden

  • Bis auf das App-Icon, sehe ich in meiner App keinen Unterschied zu vorher.

    Antworten Melden

  • Läuft Alexa+ denn auf alle Geräten? Alte Echos, Echo Dot?

    Antworten Melden

  • Wenn man sich den Superbowl-Werbespot zu Alexa+ ansieht, sollte man das wohl eher vermeiden. Chris Hemsworth wird von Alexa+ im Werbespot auf drei verschiedene Arten umgebracht – welche Botschaft auch immer uns Amazon da vermitteln wollte.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43347 Artikel in den vergangenen 6738 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven