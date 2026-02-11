Alexa-App in neuem Design: Alexa+ in Deutschland weiter unsichtbar

Amazon hat der Alexa-App ein umfassendes Redesign spendiert. Nutzer erhalten ein neues App-Icon sowie einen überarbeiteten Startbildschirm. Die optischen Anpassungen fallen zeitlich mit der vollständigen Freigabe von Alexa+ in den USA zusammen, wo der erweiterte Assistent seit Anfang Februar für alle Prime-Mitglieder ohne Aufpreis verfügbar ist.

In Deutschland sorgt das Update dagegen vor allem für Nachfragen, da sich an der Verfügbarkeit von Alexa+ bislang nichts geändert hat.

Begleiterscheinung des US-Starts

Die neue Gestaltung der Alexa-App orientiert sich sichtbar an den erweiterten Funktionen von Alexa+. Amazon positioniert den Assistenten stärker als zentrale Steuer- und Organisationsplattform für den Alltag. In den USA erhalten Nutzer über die App Zugriff auf längere, zusammenhängende Dialoge, eine verbesserte Aufgabenverwaltung sowie auf personalisierte Inhalte. Auch Textinteraktionen spielen eine größere Rolle, etwa über die Chat-Funktion innerhalb der App.



Technisch basiert Alexa+ auf einer überarbeiteten Systemarchitektur, die große Sprachmodelle mit klassischen Alexa-Funktionen verbindet. Dadurch kann der Assistent Gesprächskontexte länger behalten und komplexere Anfragen verarbeiten, etwa bei der Terminplanung, bei Recherchen oder bei der Steuerung mehrerer Smart-Home-Geräte gleichzeitig. Die optische Neuausrichtung der App dient dabei vor allem dazu, diese erweiterten Möglichkeiten übersichtlich darzustellen.

Beta in Deutschland ohne sichtbaren Fortschritt

Für deutsche Nutzer bleibt Alexa+ weiterhin nicht verfügbar. Zwar hatte Amazon bereits im Herbst eine geschlossene Beta-Phase angekündigt und ausgewählte Kunden aktiv zur Teilnahme eingeladen. Nach aktuellem Stand warten jedoch viele dieser Nutzer noch immer auf eine Freischaltung. Uns sind bislang keine Fälle bekannt, in denen Alexa+ in Deutschland tatsächlich genutzt werden kann.

Offizielle Angaben zu einem Starttermin oder zu einer Preisstruktur für den deutschen Markt fehlen weiterhin. Klar ist lediglich, dass der bisherige Funktionsumfang von Alexa auch künftig kostenlos bleiben soll. Dazu zählen grundlegende Sprachbefehle, Musiksteuerung, Routinen sowie einfache Smart-Home-Funktionen. Das App-Redesign deutet zwar darauf hin, dass Amazon die Einführung von Alexa+ vorbereitet, für deutsche Nutzer bleibt der neue Assistent jedoch vorerst Theorie.