Vodafones neue CallYa-Tarife: Mehr Datenvolumen, neuer Einstiegstarif

Auf den Spuren der neuen MagentaMobil-Tarife der Deutschen Telekom plant auch Vodafone umfangreiche Anpassungen an seinen Prepaid-Angeboten der CallYa-Familie.

Wie die Düsseldorfer Mobilfunkanbieter mitteilen, sollen zum 9. April zahlreiche Tarife ein erhöhtes Datenvolumen beinhalten, ohne dass sich die Preise ändern. Die Änderungen gelten laut Vodafone für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen.

CallYa Allnet Flats aufgewertet

Besonders deutlich fällt die Anpassung beim Tarif CallYa Allnet Flat L aus, der künftig 60 statt bisher 30 Gigabyte Datenvolumen pro vier Wochen bieten wird. Gleichzeitig werden die Tarife CallYa Allnet Flat L und CallYa Digital zusammengelegt. Nutzerinnen und Nutzer des bisherigen Digital-Tarifs sollen automatisch in das neue Angebot überführt werden.

Auch weitere Tarife werden überarbeitet: Beim CallYa Allnet Flat S steigt das monatliche Datenvolumen von 10 auf 15 Gigabyte, im Tarif CallYa Allnet Flat M von 20 auf 30 Gigabyte. Der Jahrestarif soll künftig 180 statt 120 Gigabyte beinhalten. Unverändert bleibt lediglich der Tarif CallYa Black mit unbegrenztem Datenvolumen.

CallYa One – 1 Euro pro Nutzungstag

Neu ins Angebot aufgenommen wird ein reiner Kommunikationstarif mit dem Namen CallYa One. Dieser richtet sich an Gelegenheitsnutzer und soll ausschließlich online erhältlich sein. Wer an einem Tag eine SMS sendet oder einen Anruf tätigt, zahlt einmalig einen Euro und kann anschließend bis zum Tagesende ohne weitere Kosten telefonieren und Nachrichten versenden. Eine mobile Internetverbindung ist in diesem Tarif nicht enthalten.

Auch beim CallYa Start gibt es Änderungen. Das bisherige Minuten- und SMS-Kontingent wird durch eine Flatrate für Inlandsgespräche und -nachrichten ersetzt. Das enthaltene Datenvolumen von einem Gigabyte bleibt unverändert bestehen. Für EU-weite Nutzung stehen weiterhin 200 Einheiten zur Verfügung.

Alle CallYa-Tarife bieten Zugriff auf das 5G-Netz von Vodafone. Auf Wunsch kann eine eSIM genutzt werden.