Vodafone mit iPhone-Sonderaktion und neuem TravelSIM-Portal

Vodafone zielt mit speziellen Sonderangeboten auf iPhone-Nutzer. Wer einen neuen GigaMobil-Tarif gemeinsam mit einem subventionierten iPhone bucht, erhält dazu 200 Euro Willkommensbonus. Kunden unter 28 Jahren können darüber hinaus noch die AirPods 4 sowie dauerhaft unbegrenztes Datenvolumen geschenkt bekommen. Das Sommer-Aktionsangebot ist Vodafone zufolge bis zum 16. Juli 2025 verfügbar.

Um die Vorteile zu erhalten, wird vorausgesetzt, dass man einen Langzeitvertrag in den Tarifen GigaMobil oder GigaMobil Young gemeinsam mit einem iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro oder iPhone 16 Pro Max abschließt. Der Willkommensbonus wird vom Alter unabhängig an alle Neukunden als monatlicher Rabatt in Höhe von 8,34 Euro im Rahmen der 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit ausgezahlt.

Wenn man dazu noch unter 28 Jahre alt ist und sich für einen GigaMobil-Young-Tarif in den Tarifstufen M bis XL entscheidet, bekommt man die AirPods 4 kostenlos dazu. Wählt man die Tarifstufen GigaMobil Young M oder L, so kann man zudem jeden Monat unbegrenztes Datenvolumen nutzen.

Vodafone zufolge kann man die Angebote auch mit der aktuell laufenden Rabattaktion über 25 Prozent kombinieren. Neukunden zahlen so beispielsweise beim Kauf eines iPhone 16 Pro in Verbindung mit dem Tarif GigaMobil Young M über 24 Monate hinweg nur 64,40 Euro statt 86,49 Euro – zuzüglich 1 Euro Einmalpreis. Bei Apple kostet das iPhone 16 Pro alleine bereits mindestens 1.099 Euro.

Vodafone TravelSIM für Datenvolumen im Ausland

Mit Travel eSIM hat Vodafone darüber hinaus eine neue Verkaufsplattform am Start, auf der sich eSIM-basierte Datentarife auf das Reiseziel zugeschnitten buchen lassen. Auf der Webseite lassen sich die von Vodafone angebotenen eSIM-Angebote gezielt nach einzelnen Ländern oder Regionen anzeigen.

Wohlgemerkt handelt es sich hierbei um reine Pakete für die Datennutzung, die als eSIM zusätzlich zur bestehenden Rufnummer gebucht und genutzt werden können.