Vodafone CallYa künftig auch als Jahrespaket

Vodafone bietet seinen Prepaid-Tarif CallYa künftig auch als Jahrespaket an. Die Buchung ist von Ende des Monats an möglich. Zum Pauschalpreis von 99,99 Euro können Kunden damit dann innerhalb von Deutschland ein Jahr lang ohne Begrenzung telefonieren und SMS-Nachrichten verschicken sowie auf ein Datenvolumen von insgesamt 40 Gigabyte zugreifen.

Über den Daumen bekommt man auf diese Weise eine Flat für Telefon und SMS sowie monatlich 3,3 Gigabyte Datenvolumen zum Monatspreis von 8,33 Euro. Zum Vergleich: Die Telekom hat einen Prepaid-Jahrestarif mit 36 GB Datenvolumen für 99,95 Euro im Programm.

Bilder: Vodafone

CallYa Jahresflat inklusive 5G

Der neue CallYa-Jahrestarif erlaubt die Nutzung des inkludierten Datenvolumens gleichermaßen über das 4G- und 5G-Netz von Vodafone. Zudem sind für Gespräche und Nachrichten ins EU-Ausland insgesamt 2.400 Minuten Telefonie beziehungsweise SMS in dem neuen Prepaid-Paket enthalten.

Unser neuer CallYa Jahrestarif bietet die Sorgenfreiheit eines Laufzeitvertrages und die Vorteile eines Prepaid-Tarifs, mit dem man die Kosten ohne Vertragsbindung immer im Blick hat. Er ist für jeden geeignet, der sich keine Gedanken über den Guthabenstand machen möchte und immer vernetzt sein will.

Vodafone betont, dass sich das enthaltene Datenvolumen frei über das Jahr verteilen lässt, somit ist der Tarif auch für Kunden interessant, die nur über einen begrenzten Zeitraum hinweg über ein entsprechendes Kontingent verfügen wollen.

Die Buchung des CallYa-Jahrestarifs wird vom 21. März an sowohl online als auch in allen Vodafone-Shops möglich sein. Ab April wird die Buchung auch per App und im Web möglich sein. Bestandskunden können bereits am „Mitte März“ telefonisch in den Jahrestarif wechseln. Infos und die Buchungsmöglichkeit gibt es unter der Rufnummer 0172/2290229.

Vorübergehend mehr Datenvolumen für alle CallYa-Tarife

Vodafone bietet darüber hinaus im Zeitraum vom 21. März bis zum 18. April für alle Kunden, die einen CallYa-Tarif online buchen das doppelte Datenvolumen für bis zu sechs Monate. Somit erhalten Kunden während der Aktionszeit im CallYa Start vorübergehend 2GB, in der CallYa Allnet Flat S 6GB, in der CallYa Allnet Flat M 12GB, in der CallYa Allnet Flat L 18GB und im CallYa Digital 30GB. Vodafone bietet alle Online-Tarife auch in Kombination mit einer eSim an.