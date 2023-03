Homematic IP stockt auf: Jetzt bis zu 10 Philips-Hue-Leuchten möglich

Ende vergangenen Jahres hat Homematic IP die Möglichkeit integriert, Leuchtmittel von Philips Hue direkt mit dem eigenen System zu verbinden und darüber zu steuern. Der Haken bei der Sache war allerdings die damit verbundene Obergrenze von maximal fünf Leuchten. Offenbar haben die Beschwerden von Homematic-IP-Nutzern Wirkung gezeigt, mit der neuesten Version der Steuer- und Konfigurations-App für das iPhone wird die Beschränkung auf nun immerhin zehn Philips-Hue-Leuchten erhöht.

Die Einbindung von Philips-Hue-Produkten in Homematic IP setzt den aktiven Fernzugriff auf die heimische Philips-Hue-Installation – also auch ein aktives Philips-Hue-Benutzerkonto – voraus. Im Anschluss an die Einbindung kann man vorhandene Produkte mithilfe der Gerätesuche hinzufügen und gefundene Leuchten direkt in die Homematic-IP-App einbinden.

Philips-Hue-Leuchten vollumfänglich integrirt

Nachdem die Philips-Hue-Produkte hinzugefügt wurden, lassen sic diese wie gewöhnliche Homematic-IP-Geräte benennen und den entsprechenden Räumen zuordnen. Die Philips-Hue-Leuchten können dann nicht nur ein- oder ausgeschaltet werden, sondern direkt über die Homematic-IP-App auch in der Helligkeit und im Farbton verändern. Damit verbunden kann man zu jeder Philips-Hue-Leuchte bis zu zwölf Favoriteneinstellungen zum schnellen Auswählen speichern.

Gerätetausch und Gerätesuche integriert

Ebenfalls neu in der heute veröffentlichten Version 2.15.0 der Homematic-IP-App ist die Funktion zum Gerätetausch. Wenn nötig, kann man ein vorhandenes Gerät mithilfe der App jetzt so ersetzen, dass der Ersatz direkt wieder den richtigen Räumen zugewiesen und auch sonst korrekt in alle vorhandenen Automatisierungen und dergleichen eingebunden wird.

Zu den weiteren Verbesserungen im Zusammenhang mit dem aktuellen Update gehören die Möglichkeit, Bewegungsmelder inaktiv zu schalten und eine Suchfunktion in der Geräteübersicht. Darüber hinaus enthält das Update verschiedene kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen.