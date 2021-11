VOCOlinc Ripple: HomeKit-Aroma-Diffuser ausprobiert

VOCOlinc bietet seinen mit HomeKit kompatiblen Aroma-Diffuser Ripple seit wenigen Wochen in Europa an. Mittlerweile lässt sich das Gerät zum Preis von 36 Euro auch bei Amazon.de bestellen. Wir haben einen Blick auf das neueste HomeKit-Produkt des Anbieters geworfen.

Der VOCOlinc Ripple ist sozusagen eine kleine und optisch dezenter gehaltene Version des FlowerBud. Mit einer maximalen Füllmenge von 220 ml kann der Ripple bis zu acht Stunden arbeiten. Laut Hersteller ist das Gerät für Räume mit bis zu 30 Quadratmetern geeignet.

Wohlgemerkt ist der Ripple nicht als Luftbefeuchter, sondern als Duftspender zu sehen. Etwas enttäuschend ist hier natürlich, dass nicht wenigstens ein kleiner Probeduft im Paket beiliegt. VOCOlinc empfiehlt die Aromaöle von Beurer, in unserem Freundeskreis finden auch die Duftöle von Primavera Gefallen.

Wir legen das Thema Duft beiseite und Blicken auf die Kernfunktionen des Geräts. Der VOCOlinc Ripple präsentiert sich als Duftzerstäuber mit integriertem Stimmungslicht und ist vergleichsweise einfach aufgebaut. Ihr füllt den Wassertank, setzt die „Schornsteinabdeckung“ auf und stülpt zu guter Letzt die Gerätehülle darüber. Anschließend könnt ihr das Netzteil einstecken und das Gerät über einen innen aufgeklebten Code direkt in HomeKit integrieren. Die Verbindung zum Netzwerk erfolgt über WLAN.

In der Home-App erscheint der Ripple als Kombination aus Lampe und Ventilator. Die Kategorie Ventilator hat uns zunächst überrascht, ist letztendlich aber treffend, so lässt sich der Zerstäuber auf zwei verschiedenen Leistungsstufen betreiben. Das mittels Ultraschall zerstäubte Wasser tritt dabei in Dampfform nach oben aus, das benötigte Gebläse ist als in geräuschloser Umgebung für unseren Geschmack leider etwas zu lautes Surren vernehmbar. Ist der Wassertank leer, schaltet sich das Gerät automatisch aus und weist per Push-Mitteilung auf diesen Zustand hin.

Die LED-Lampe kommt mit den üblichen Optionen inklusive Dimmstufen und Farbwähler. Die Leuchtkraft ist dabei eindeutig als Stimmungslicht einzuordnen, gefällt uns in dieser Kategorie mit angenehm klarer Farbdarstellung aber vergleichsweise gut.

Während ihr dank der Integration in HomeKit auch die Möglichkeit habt, das Licht und den Zerstäuber unabhängig von einander auch über Siri zu steuern, bietet die App des Herstellers zusätzlich Lichtanimationen. Ihr habt die Wahl zwischen „Fließen“, „Blinken“ und „Atmen“ und könnt diese Loops noch mit Blick auf ihre Ablaufgeschwindigkeit und Helligkeit beeinflussen.

Unterm Strich ist der VOCOlinc Ripple ein nettes und günstiges HomeKit-Gadget für Menschen, die sich für die Verwendung von Aromaölen begeistern oder damit experimentieren wollen. Die HomeKit-Anbindung und die Zusatzfunktion als Stimmungslicht erweitern den Einsatzzweck des Geräts, beispielsweise als dezente TV-Begleitung oder auch als Einschlaflicht.