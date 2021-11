Apple Music mit über 50 Jahrescharts – Deezer mit persönlichem Rückblick

Die stattliche Anzahl der restlichen Wiedergabelisten in der Kategorie „Die Top Songs 2021“ spiegelt dann den Geschmack der Apple-Music-Nutzer in den verschiedenen Ländern wider, in denen Apples Musikdienst aktiv ist. Platz 1 in Deutschland belegt Nathan Evans mit „Wellerman“, gefolgt von Tiësto mit „The Business“ und HVME mit „Goosebumps“. Die vollständigen Apple-Charts für Deutschland lassen sich über diesen Link abrufen.

Neben den von dem Song „Dynamite“ von BTS angeführten „ Top 100 Global “-Hitliste der weltweit in diesem Jahr auf Apple Music meistgehörten Songs finden sich auch Top-100-Charts mit den meist gefragten Shazam-Songs , den beliebtesten Liedtexten und der meistgespielten Workout-Musik auf Apple Music und Fitness+ in diesem Jahr.

