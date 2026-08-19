Lüfter für maximale Geschwindigkeit
Qi2.2-Ladepuck von Lisen setzt auf aktive Kühlung
Der Zubehöranbieter Lisen hat ein neues magnetisches Ladegerät für das iPhone im Programm, das sich durch eine aktive Kühlung von den meisten anderen Qi2-Ladepads unterscheidet. Ein integrierter Lüfter soll die beim kabellosen Laden entstehende Wärme reduzieren und damit einer temperaturbedingten Drosselung der Ladeleistung entgegenwirken.
Sinnvoll kann die Kühlung insbesondere beim schnellen kabellosen Laden sein. Das Ladegerät unterstützt den Qi2.2-Standard und damit beim iPhone eine Ladeleistung von bis zu 25 Watt. Die dabei entstehende Wärme kann dazu führen, dass Smartphones wie das iPhone ihre Ladeleistung reduzieren, um den Akku und andere Komponenten zu schützen.
Lüfter soll Ladeleistung stabilisieren
Ein integrierter Lüfter, der laut Hersteller bis zu 3.200 Umdrehungen pro Minute arbeitet, soll die Wärmeabfuhr unterstützen. Er wird automatisch aktiviert, sobald ein Smartphone auf das Ladegerät gesetzt wird. Im optimalen Fall kann ein iPhone dadurch länger mit der unter Qi2.2 maximal möglichen Leistung von 25 Watt laden, was den Ladevorgang merklich verkürzen sollte. Nach dem Entfernen des Geräts schaltet sich die Kühlung nach wenigen Sekunden wieder ab.
Die Lautstärke des Lüfters soll 35 dB nicht überschreiten, wodurch sich das Ladegerät auch für die Verwendung in ruhigen Umgebungen eignen soll. Bei Bedarf lässt er sich während des Ladevorgangs über eine seitliche Taste komplett abschalten.
Im Lieferumfang sind ein Netzteil mit 36 Watt sowie ein anderthalb Meter langes USB-C-Kabel enthalten. Lisen bietet das neue Ladezubehör zum Preis von 29,99 Euro über Amazon an.
Vier USB-C-Kabel für 9,99 Euro
Wenn ihr noch ein paar Kabel zusätzlich braucht, könnt ihr bei Lisen aktuell wieder mit einem Viererset sparen. Mit dem Rabattcode 60OZWSEA reduziert sich der Preis für ein Set mit jeweils zwei Ladekabeln im Textilmantel mit einem und anderthalb Metern Länge auf 9,99 Euro.
Ur gute Idee. Schnell Laden (schadet dem Akku), Kabellos laden (Hohe Verlustrate & schadet dem Akku) und dann auch noch eine. Lüfter dran klatschen, damit man immer ein Surren hat xD
:’D
Was ist hier mit „Schnellladen“ gemeint?
Das stimmt nicht. Nicht schnelles oder kabelloses Laden schadet dem Akku, sondern die bei beidem entstehende hohe Temperatur. Daher hier der Lüfter.
Wow. Das klingt sehr gut.
Ich nehme an, es handelt sich bei der Lautstärkeangabe um dB(A).
10 bis 20 dB(A) wären sehr leise. Alle drei dB(A) verdoppelt sich die Schallenergie.
Ist halt ein Summen, wie bei einem Kühlschrank oder das ticken einer Uhr – wenn man das nicht störend findet.
Aber nur Lüfter und kein TEC Kühlmodul? Gibt es da ein Ladegerät? Bei den Heißen Tagen war das schon echt angenehm ein gekühltes Handy in der Hand zu haben
Die Kabel Kabel durch den Code bei mir sogar auf nur 8,99
Danke
Warum steckt man das USB-Kabel nicht einfach ins Telefon anstatt so einen unsinnigen Handstand dazwischen zu schalten. Ist doch irre…
Lade seid Jahren nur über Magsafe. Einfach drann und ab. Null Probleme mit dem Akku. Frage mich immer warum man heuzutage noch ein Kabel ins Gerät steckt
Ein Grund könnte sein, die Buchse am Telefon zu entlasten, weniger zu benutzen.
Ja, es kann so einfach sein…
Weil die USB Buchse oder die Kabel nach ca. 1 Jahr anfangen den Geist aufzugeben, z.B.
So sch… das mit Lightning und vielen Kabeld und Ladegeräten war, das hat wenigstens gehalten.
Aber der Stecker von USB C ist absoluter Müll, da null Halt.
Und mit dem Qi im Auto… mir zieht die TomTomGo App mehr Strom vom iPhone ab, als der Skoda laden kann.
Ein Ladepuck mit Lüftergeräusch. Traumhaft.
Ein weiterer Trick, die Effektivität beim „kabellosen“ Laden zu senken.
„Kabellos“ deshalb in Klammern, weil der Ladepunkt statt des Handys ja am Netz hängt. Dort, wo der Puck auf dem Schreibtisch liegt, könnte auch einfach ein Ladekabel liegen.
So ähnlich wollte ich es auch gerade schreiben.
Und der Lüfter wird vom Akku der geladen werden soll versorgt ? Das finde ich schon irre :))))
Ich weiß überhaupt nicht, warum es viele beim Laden ihrer Geräte so eilig haben?
Ich lade nachts, mit Begrenzung und einem langsamen Kabel. Aber, wenn es so etwas gibt, dann finden sich auch Käufer. Angebote erzeugen Nachfrage