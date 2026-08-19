Qi2.2-Ladepuck von Lisen setzt auf aktive Kühlung

Der Zubehöranbieter Lisen hat ein neues magnetisches Ladegerät für das iPhone im Programm, das sich durch eine aktive Kühlung von den meisten anderen Qi2-Ladepads unterscheidet. Ein integrierter Lüfter soll die beim kabellosen Laden entstehende Wärme reduzieren und damit einer temperaturbedingten Drosselung der Ladeleistung entgegenwirken.

Sinnvoll kann die Kühlung insbesondere beim schnellen kabellosen Laden sein. Das Ladegerät unterstützt den Qi2.2-Standard und damit beim iPhone eine Ladeleistung von bis zu 25 Watt. Die dabei entstehende Wärme kann dazu führen, dass Smartphones wie das iPhone ihre Ladeleistung reduzieren, um den Akku und andere Komponenten zu schützen.

Lüfter soll Ladeleistung stabilisieren

Ein integrierter Lüfter, der laut Hersteller bis zu 3.200 Umdrehungen pro Minute arbeitet, soll die Wärmeabfuhr unterstützen. Er wird automatisch aktiviert, sobald ein Smartphone auf das Ladegerät gesetzt wird. Im optimalen Fall kann ein iPhone dadurch länger mit der unter Qi2.2 maximal möglichen Leistung von 25 Watt laden, was den Ladevorgang merklich verkürzen sollte. Nach dem Entfernen des Geräts schaltet sich die Kühlung nach wenigen Sekunden wieder ab.

Die Lautstärke des Lüfters soll 35 dB nicht überschreiten, wodurch sich das Ladegerät auch für die Verwendung in ruhigen Umgebungen eignen soll. Bei Bedarf lässt er sich während des Ladevorgangs über eine seitliche Taste komplett abschalten.

Im Lieferumfang sind ein Netzteil mit 36 Watt sowie ein anderthalb Meter langes USB-C-Kabel enthalten. Lisen bietet das neue Ladezubehör zum Preis von 29,99 Euro über Amazon an.

Vier USB-C-Kabel für 9,99 Euro

Wenn ihr noch ein paar Kabel zusätzlich braucht, könnt ihr bei Lisen aktuell wieder mit einem Viererset sparen. Mit dem Rabattcode 60OZWSEA reduziert sich der Preis für ein Set mit jeweils zwei Ladekabeln im Textilmantel mit einem und anderthalb Metern Länge auf 9,99 Euro.