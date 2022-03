VLC Media Player: Optisch aufgefrischt, mit vielen neuen Funktionen

VLC for Mobile: Neu in Version 3.3

Video-Dateien aus der Dateien.app lassen sich fortan abspielen ohne diese erst in den VLC Media Player importieren zu müssen. Trotzt den zahlreichen Neuerungen, die das Team hinter dem Open-Source-Download in den Versionshinweisen des App Stores ausführlich notiert hat, lässt sich der VLC Media Player auch in seiner neuesten Version noch auf allen Geräten mit iOS 9 installieren und nutzen. VLC bleibt eine ausgesprochene Download-Empfehlung, nicht nur für Nutzer mit älteren Geräten.

