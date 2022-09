Neben in Vollzeit selbständig Tätigen soll die Erweiterungen vor allem auch jene Kunden unterstützen, die ein Zweitjob haben oder in Teilzeit selbständig tätig sind. Hier die neuen Kontofunktionen im Überblick:

Vivid spricht von der Möglichkeit zur geteilten und doch gemeinsamen Organisation der geschäftlichen und privaten Finanzen mithilfe der bis zu 15 kostenlos im Kontomodell enthaltenen „Business-Pockets“. Kunden können hier beispielsweise in Echtzeit Geld an die privaten Pockets übertragen oder geschäftliche Anschaffungen direkt über ein Business-Pocket begleichen.

Zentrale Verwaltung über Pockets Vivid bietet „Business-Banking“ für Selbständige per App an

