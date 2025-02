Baseus-Aktion: Autohalteurung, Powerbank und MagSafe-Akku

Der Zubehöranbieter Baseus bietet auf mehrere seiner iPhone-Accessoires aktuell Preisnachlässe von über 40 Prozent an. Dazu zählen die noch recht junge Picogo Powerbank mit 45 Watt Ladeleistung und integriertem Kabel, der Qi2-MagSafe-Akku für die magnetische Rückseite aktueller iPhone-Modelle und eine Qi-Fahrzeughalterung.

Letztgenannte kommt jedoch mit einem Haken: Das Gerät wurde in Kooperation mit dem FC Bayern München hergestellt und trägt dessen Vereinslogo.

Autohalterung mit Qi-Ladefunktion

Die Qi-kompatible Autohalterung mit Schnellladefunktion unterstützt kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt und soll sich automatisch an die Gerätegröße anpassen. Die Halterung kann sowohl per Saugnapf am Armaturenbrett als auch an den Lüftungsschlitzen des Fahrzeugs montiert werden.

Technisch bietet die Halterung eine Klemmfunktion, die das Smartphone sicher fixieren soll. Die Ladefunktion unterstützt den Qi-Standard und ist mit aktuellen iPhone- und Android-Modellen kompatibel. Eine LED-Anzeige zeigt den Ladezustand an. Der Hersteller empfiehlt die Nutzung eines 3A-USB-C-Kabels und eines PD-fähigen Autoladegeräts für optimale Ladeleistung.

Picogo Powerbank mit 45 Watt

Zusätzlich ist die Picogo Powerbank mit 45 Watt Ladeleistung im Angebot. Sie verfügt über ein fest integriertes USB-C-Kabel und unterstützt Schnellladeprotokolle wie PD 3.0 und QC 4+.

Laut Baseus soll sie in der Lage sein, ein iPhone in 30 Minuten auf etwa 57 Prozent zu laden. Die Powerbank bietet eine Kapazität von 10.000 mAh und kann bis zu drei Geräte gleichzeitig laden.

MagSafe-Akku mit Qi2

Auch ein externer Akku mit MagSafe-Unterstützung ist im Preis reduziert. Die Qi2-kompatible Powerbank bietet kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt und soll laut Hersteller effizienter arbeiten als frühere Qi-Modelle.

Neben dem kabellosen Laden bietet das Modell auch eine kabelgebundene Ladefunktion mit einer Leistung von bis zu 22,5 Watt über einen USB-A-Anschluss beziehungsweise 20 Watt über USB-C. Die Kapazität liegt bei 10.000 mAh, womit ein iPhone mehrmals aufgeladen werden kann.