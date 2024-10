Vinegar: Safari-Erweiterung verbessert YouTube-Nutzung

Seit 2021 gibt es mit „Vinegar“ eine kostenpflichtige Zwei-Euro-Erweiterung im App Store, die den Konsum von YouTube-Videos in Safari angenehmer machen soll. Die Browser-Erweiterung ersetzt den YouTube-Player durch ein einfaches HTML-Video-Tag, was verschiedene Vorteile mit sich bringen soll. Eine der wichtigsten Funktionen von Vinegar ist die Vermeidung von Tracking der Abspiel- und Pause-Aktivitäten durch YouTube.

Vinegar im Einsatz: Links die klassische YouTube-Ansicht, rechts das HTML-Video

Zudem wird die beliebte „Picture-in-Picture“-Funktion wiederhergestellt, sodass Videos in einem kleinen Fenster und damit auch im Systemhintergrund abgespielt werden können. Auch das Abspielen von reinen Audioinhalten ist so möglich, was besonders für Nutzer von Musikvideos praktisch ist. Die Erweiterung funktioniert zudem auch bei eingebetteten YouTube-Videos auf anderen Webseiten.

Vinegar wird zum Einmalkauf für 1,99 Euro angeboten und kann nach Erwerb auf iPhone, iPad und Mac verwendet werden. Der Entwickler betont, dass keine Daten gesammelt oder weitergegeben werden.

Die Vinegar-Einstellungen erschlagen nicht

Vinegar und Vinegar Extract

Mit dem Update auf Vinegar 3 Anfang des Jahres wurde in der App eine zusätzliche Erweiterung namens „Vinegar Extract“ eingeführt. Diese übernimmt die Hauptfunktion von Vinegar, nämlich den YouTube-Player durch ein HTML-Video-Tag zu ersetzen, verzichtet jedoch darauf, Versuche zu unternehmen, die Werbung zu unterdrücken. Der Entwickler empfiehlt, Vinegar Extract in Kombination mit einem Adblocker zu nutzen, da YouTube bekanntlich immer aggressiver gegen Adblocker vorgeht.

Vinegar und Vinegar Extract können beide parallel genutzt werden, wobei der Entwickler darauf hinweist, dass die Unterstützung der ursprünglichen Vinegar-Erweiterung schrittweise eingestellt werden könnte.

Die Vinegar-Erstinstallation erfordert die Zugriffsfreigabe auf YouTube

Eine Handvoll unserer Leser haben uns nach dem Artikel zum App-Geheimtipp Unwatched auf Vinegar hingewiesen. Danke dafür!