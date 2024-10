App-Geheimtipp Unwatched: Mehr Kontrolle über YouTube-Inhalte

Die erst seit dem Sommer im App Store verfügbare Videoplayer-App „Unwatched“ für iPhone, iPad und Apple TV ist kürzlich in Version 1.3 erschienen und spätestens jetzt einen Blick wert. Der vollständig kostenfreie Download hat einen ausgiebigen Testlauf auf eurem iPhone verdient.

Bei Unwatched handelt es sich um einen neuen Video-Player, der es Nutzern ermöglicht, YouTube-Inhalte gezielt und ohne automatische Vorschläge zu konsumieren. Anders als bei der Nutzung der offiziellen YouTube-App oder dem Web-Abstecher auf YouTube.com im Browser, bei denen ihr stets mit Algorithmus-basierten Empfehlungen konfrontiert werdet, lässt sich Unwatched dazu nutzen, ausschließlich manuell erstellte Wiedergabelisten im Blick zu behalten und nur solchen Kanälen zu folgen, die ihr spezifisch ausgewählt habt.

Individuelle Wiedergabelisten statt Algorithmen

Kernstück der App ist die sogenannte “Queue”, eine persönliche Wiedergabeliste, die manuell mit sehenswerten YouTube-Inhalten bestückt wird. Dies lässt sich über einen Kurzbefehl oder über das Teilen-Menü des iPhones weitgehend automatisieren.

Zusätzlich bietet Unwatched die Möglichkeit, YouTube-Kanäle oder Playlists zu abonnieren. Neu hochgeladene Videos werden dann entweder direkt in eure Queue eingefügt oder in einen “Posteingang” verschoben, um später gesichtet und mit schnellen Wischgesten sortiert zu werden.

So händisch gepflegt startet Unwatched nur die Videos, die ihr als sehenswert ausgewählt habt, spielt diese in der gewünschten Reihenfolge ab und verzichtet auf automatische Videoempfehlungen – YouTube lässt sich so deutlich bewusster konsumieren.

Flexible Einstellungen und Zusatzfunktionen

Nutzer können für jeden YouTube-Kanal individuelle Abspielgeschwindigkeiten einstellen, was es nach Angaben des Entwicklers beispielsweise möglich macht, Podcasts schneller und Filmtrailer langsamer abzuspielen. Shorts, die von YouTube angebotenen Kurzvideos im TikTok-Stil, lassen sich auf Wunsch komplett ausblenden. Weitere Funktionen wie Kapitelmarken, Bild-in-Bild-Unterstützung und die Synchronisation über iCloud bieten zusätzlichen Komfort.