Per AusweisApp: Berlin startet elektronische Wohnsitzanmeldung

Seit heuet können Berlinerinnen und Berliner ihren Wohnsitz online an- oder ummelden. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner stellte den neuen Service auf der Smart Country Convention vor. Damit entfällt der bisher notwendige Gang zum Bürgeramt, was für spürbare Entlastungen der chronisch überstrapazierten Berliner Verwaltung führen dürfte: Bislang machten Wohnsitzmeldungen rund 500.000 Termine jährlich aus, was etwa ein Viertel aller Anfragen in den Bürgerämtern darstellt.

Perso-Aufkleber kommt per Post

Mit der elektronischen Wohnsitzanmeldung (eWA) will Berlin die Terminengpässe in den Bürgerämtern verringern. Der neue Service ist kostenlos und steht allen Bürgern zur Verfügung, die einen elektronischen Personalausweis und ein BundID-Nutzerkonto besitzen. Die erforderlichen Unterlagen, wie die Bestätigung des Vermieters, müssen online hochgeladen werden. Der Meldeprozess soll anschließend vollautomatisiert ablaufen. Nach der Prüfung der Daten durch die Behörde wird die Bestätigung über die neue Adresse digital bereitgestellt und der neue Adressaufkleber für den Personalausweis per Post versandt.

Hamburg als Vorreiter

Die elektronische Wohnsitzanmeldung basiert auf dem Prinzip „Einer für alle“. Das bedeutet, dass ein Bundesland die Lösung entwickelt und andere Bundesländer sie übernehmen können. Hamburg hat den Online-Dienst bereits 2022 eingeführt, nun nutzt auch Berlin dieses System. So soll die Digitalisierung beschleunigt und Kosten gespart werden.

Für die Anmeldung oder Ummeldung müssen Bürgerinnen und Bürger lediglich die Adresse und nötigen Unterlagen eingeben, die Autorisierung erfolgt dabei über die offizielle AusweisApp. Die Daten werden im nächsten Schritt automatisch geprüft, und der Prozess ist in wenigen Tagen abgeschlossen. Auch andere digitale Behördendienste sollen in Zukunft einfacher zugänglich werden.