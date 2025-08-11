iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 767 Artikel

Zum Bestpreis: Vier USB-C-Kabel in unterschiedlichen Längen
Bei Amazon könnt ihr euch gerade eine extrem günstige Standardausstattung an Ladekabeln holen. Das 4er-Pack USB-C-Kabel von Lisen mit vier Kabeln in drei unterschiedlichen Längen ist für kurze Zeit bereits ab 4,19 Euro erhältlich.

Das Kabelset ist an sich gerade schon von 12,99 Euro auf 6,99 Euro reduziert. Ergänzend werden auf der Angebotsseite zwei verschiedene Rabattcoupons angezeigt. Wir haben für unseren Testkauf einfach mal beide aktiviert und an der Kasse wurde direkt der größere in Höhe von 40 Prozent abgezogen. Mit dem zweiten Code würde man den Preis für die Kabel immerhin um 20 Prozent reduzieren.

Lisen Usb C Kabel

Bei den Kabeln handelt es sich um vier mit einer aus 48 Baumwollsträngen geflochtenen Hülle ummantelte USB-C-Schnellladekabel. Die Kabel unterstützen laut Hersteller eine Ladeleistung von bis zu 60 Watt, sollten sich also auch zum Laden von Notebooks verwenden lassen. Ergänzend dazu lassen sich die Kabel auch zur Datenübertragung verwenden, hier sind gemäß dem USB-2.0-Standard bis zu 480 MBit/s möglich.

Das im Preis reduzierte Paket enthält zwei Kabel mit jeweils einem Meter Länge und dazu noch jeweils ein Kabel mit einem halben Meter und ein Kabel mit zwei Metern Länge. Lisen bietet die Kabelpakete auch in anderen Konstellationen an, dann allerdings nicht so günstig wie in diesem Fall.

Magnetische Kabelclips von Lisen

Darüber hinaus bietet Lisen derzeit auch wieder seine magnetischen Kabelhalterungen zum Sonderpreis an. Auch hier ist der reguläre Preis von 12,99 Euro bereits auf 8,54 Euro reduziert und ihr könnt auf der Produktseite einen Rabattcode über 30 Prozent einlösen, sodass am Ende ein Kaufpreis von 5,98 Euro übrig bleiben.

Magnethalter

Es handelt sich hier nicht um herkömmliche Kabelhalter, sondern man bekommt ein Set mit acht Magnethalterungen, die sich nicht nur für Kabel, sondern auch als Halter für Brillen und anderes Zubehör verwenden lassen.

11. Aug. 2025 um 18:01 Uhr von chris


    9 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Obacht! Zum Laden sicher nett. Aber: Die Datenübertragungsgeschwindigkeit ist 480MBit/s – das ist USB 2.0, also ein uralter Standard. Von daher sind diese Kabel aus heutiger Sicht wirklich nur zum Laden, nicht aber zum Übertragen substanzieller Datenmengen geeignet. Für iPhones ohne Pro reicht das (die sind von Apple auf USB 2.0 beschränkt), aber die Pro können 10 GBit/s (USB 3.0, also das 20-fache).

  • USB 2.0 und nur 60 Watt! Angebot hin oder her, ich will mir keine Gedanken machen müssen, welches Kabel ich für welches Gerät und für welchen Einsatzzweck nutze.

  • Habe in den letzten Jahren eine ganze Kiste mit UBC-Kabeln von verschiedenen Anbietern erworben, angeblich alle Superqualität.
    Nach kurzer Gebrauchzeit traten immer Ladeprobleme bei der Stromversorgung auf. Ich habe mir vor einem ca. 1/4 Jahr fluchend wegen dem Preis erstmals Originalkabel von Apple erworben.
    Seither keinerlei Probleme mehr beim Laden und bei der Datenübertragung!
    Die nächsten Kabel kommen wieder von Apple!
    H. Krause

  • So nervig diese ganzen verschiedenen Spezifikationen. Hat man 4 verschiedene usb C Kabel. Dennoch muss man drauf achten das richtige zu erwischen. Daher nehme ich lieber mindesten 100 Watt netztweile. So ist es egal ob ich das MacBook oder mein iPhone laden möchte…

    Antworten Melden

  • Hab mal einen Bericht gelesen, dass schlechte billige USB-C – Kabel beim Stecken die Kontaktflächen auf dem Mainboard mit der Zeit „Abtragen“ können.

    Jetzt habe ich nur noch wenige USB-C – kabel Original Apple ;-)
    Das es es mir dann doch nicht mit dem Billigzeugs wert.

