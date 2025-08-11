Zum Bestpreis: Vier USB-C-Kabel in unterschiedlichen Längen

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eine extrem günstige Standardausstattung an Ladekabeln holen. Das 4er-Pack USB-C-Kabel von Lisen mit vier Kabeln in drei unterschiedlichen Längen ist für kurze Zeit bereits ab 4,19 Euro erhältlich.

Das Kabelset ist an sich gerade schon von 12,99 Euro auf 6,99 Euro reduziert. Ergänzend werden auf der Angebotsseite zwei verschiedene Rabattcoupons angezeigt. Wir haben für unseren Testkauf einfach mal beide aktiviert und an der Kasse wurde direkt der größere in Höhe von 40 Prozent abgezogen. Mit dem zweiten Code würde man den Preis für die Kabel immerhin um 20 Prozent reduzieren.

Bei den Kabeln handelt es sich um vier mit einer aus 48 Baumwollsträngen geflochtenen Hülle ummantelte USB-C-Schnellladekabel. Die Kabel unterstützen laut Hersteller eine Ladeleistung von bis zu 60 Watt, sollten sich also auch zum Laden von Notebooks verwenden lassen. Ergänzend dazu lassen sich die Kabel auch zur Datenübertragung verwenden, hier sind gemäß dem USB-2.0-Standard bis zu 480 MBit/s möglich.

Das im Preis reduzierte Paket enthält zwei Kabel mit jeweils einem Meter Länge und dazu noch jeweils ein Kabel mit einem halben Meter und ein Kabel mit zwei Metern Länge. Lisen bietet die Kabelpakete auch in anderen Konstellationen an, dann allerdings nicht so günstig wie in diesem Fall.

Magnetische Kabelclips von Lisen

Darüber hinaus bietet Lisen derzeit auch wieder seine magnetischen Kabelhalterungen zum Sonderpreis an. Auch hier ist der reguläre Preis von 12,99 Euro bereits auf 8,54 Euro reduziert und ihr könnt auf der Produktseite einen Rabattcode über 30 Prozent einlösen, sodass am Ende ein Kaufpreis von 5,98 Euro übrig bleiben.

Es handelt sich hier nicht um herkömmliche Kabelhalter, sondern man bekommt ein Set mit acht Magnethalterungen, die sich nicht nur für Kabel, sondern auch als Halter für Brillen und anderes Zubehör verwenden lassen.