iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 767 Artikel

Werbeblocker und mehr

Microsoft Edge für iPhone unterstützt Browser-Erweiterungen
Artikel auf Mastodon teilen.
5 Kommentare 5

Der Webbrowser Microsoft Edge unterstützt jetzt auch auf dem iPhone Erweiterungen. Die Funktion wurde mit dem neu veröffentlichten Update der App auf Version 139.3405.86 freigegeben. Ergänzend dazu hat die neue Version auch gleich einen kleinen „Extension Store“ mit im Gepäck – das Verzeichnis erhält zum Start zwölf verschiedene, mit der iOS-Version von Microsoft Edge kompatible Erweiterungen.

Die folgenden Erweiterungen sind ab sofort innerhalb von Microsoft Edge zur Verfügung. Die Installation ist grundsätzlich kostenlos, allerdings können anschließend Gebühren anfallen, um beispielsweise den vollen Funktionsumfang der jeweiligen Anwendung zu nutzen.

Microsoft Edge Iphone

  • Immersive Translate
    Übersetzungen von Webseiten, PDFs und mehr
  • Unhook
    Empfehlungen und mehr auf YouTube ausblenden
  • Coupert für Mobilgeräte
    Shopping-Angebote und Gutscheine
  • Keepa
    Preisverlauf und Preisalarm-Optionen für Amazon
  • Sponsor Block für YouTube
    Crowd-Projekt zum Überspringen von Videowerbung
  • Cookie-Editor
    Webseiten-Cookies verwalten und bearbeiten
  • I don’t care about cookies
    Unterdrückt Cookie-Banner auf Webseiten
  • SteamDB
    Zusatzfunktionen für Steam-Nutzer
  • Location Guard
    Datenschutz beim Surfen
  • Raindrop.io
    Lesezeichen-Manager
  • WuCai
    Anmerkungen und Markierungen online
  • Collawriting
    Notizen gemeinsam verwalten

Wie gut die einzelnen Erweiterungen mit der iPhone-Version von Microsoft Edge funktionieren, bleibt abzuwarten. Sonderlich beeindrucken konnte uns die Integration bislang allerdings nicht. Die Infos und Einstellungsseiten zu den verschiedenen Plugins sind teilweise noch ausbaufähig.

Darüber hinaus hat Microsoft mit dem Update auf die neueste Version seines Edge-Browsers für das iPhone neue Möglichkeiten zur Tab-Verwaltung eingeführt. Diese lassen sich jetzt nicht nur gruppieren und durchsuchen, sondern auch als Favoriten anpinnen. Ergänzend hat Microsoft der Update-Beschreibung zufolge verschiedene Fehler behoben sowie die Stabilität und Geschwindigkeit der Browser-App verbessert.

Laden im App Store
‎Microsoft Edge: KI-Browser
‎Microsoft Edge: KI-Browser
Entwickler: Microsoft Corporation
Preis: Kostenlos+
Laden
11. Aug. 2025 um 15:37 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich weis nicht warum aber ich find den Safari Browser wirklich gelungen. Hab schon einige durch getestet aber der ist simpel und vor allem die Passwort Integration ist top.

    Antworten Melden

  • Sponsor Block ist eine wirklich hervorragende Erweiterung

    Antworten Melden

  • Ich wünschte mir Erweiterungen auch bei DuckDuckGo, aktuell mit all der Werbung unnutzbar.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41767 Artikel in den vergangenen 6555 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven