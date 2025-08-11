Microsoft Edge für iPhone unterstützt Browser-Erweiterungen

Der Webbrowser Microsoft Edge unterstützt jetzt auch auf dem iPhone Erweiterungen. Die Funktion wurde mit dem neu veröffentlichten Update der App auf Version 139.3405.86 freigegeben. Ergänzend dazu hat die neue Version auch gleich einen kleinen „Extension Store“ mit im Gepäck – das Verzeichnis erhält zum Start zwölf verschiedene, mit der iOS-Version von Microsoft Edge kompatible Erweiterungen.

Die folgenden Erweiterungen sind ab sofort innerhalb von Microsoft Edge zur Verfügung. Die Installation ist grundsätzlich kostenlos, allerdings können anschließend Gebühren anfallen, um beispielsweise den vollen Funktionsumfang der jeweiligen Anwendung zu nutzen.

Immersive Translate

Übersetzungen von Webseiten, PDFs und mehr

Empfehlungen und mehr auf YouTube ausblenden

Shopping-Angebote und Gutscheine

Preisverlauf und Preisalarm-Optionen für Amazon

Crowd-Projekt zum Überspringen von Videowerbung

Webseiten-Cookies verwalten und bearbeiten

Unterdrückt Cookie-Banner auf Webseiten

Zusatzfunktionen für Steam-Nutzer

Datenschutz beim Surfen

Lesezeichen-Manager

Anmerkungen und Markierungen online

Notizen gemeinsam verwalten

Wie gut die einzelnen Erweiterungen mit der iPhone-Version von Microsoft Edge funktionieren, bleibt abzuwarten. Sonderlich beeindrucken konnte uns die Integration bislang allerdings nicht. Die Infos und Einstellungsseiten zu den verschiedenen Plugins sind teilweise noch ausbaufähig.

Darüber hinaus hat Microsoft mit dem Update auf die neueste Version seines Edge-Browsers für das iPhone neue Möglichkeiten zur Tab-Verwaltung eingeführt. Diese lassen sich jetzt nicht nur gruppieren und durchsuchen, sondern auch als Favoriten anpinnen. Ergänzend hat Microsoft der Update-Beschreibung zufolge verschiedene Fehler behoben sowie die Stabilität und Geschwindigkeit der Browser-App verbessert.