Werbeblocker und mehr
Microsoft Edge für iPhone unterstützt Browser-Erweiterungen
Der Webbrowser Microsoft Edge unterstützt jetzt auch auf dem iPhone Erweiterungen. Die Funktion wurde mit dem neu veröffentlichten Update der App auf Version 139.3405.86 freigegeben. Ergänzend dazu hat die neue Version auch gleich einen kleinen „Extension Store“ mit im Gepäck – das Verzeichnis erhält zum Start zwölf verschiedene, mit der iOS-Version von Microsoft Edge kompatible Erweiterungen.
Die folgenden Erweiterungen sind ab sofort innerhalb von Microsoft Edge zur Verfügung. Die Installation ist grundsätzlich kostenlos, allerdings können anschließend Gebühren anfallen, um beispielsweise den vollen Funktionsumfang der jeweiligen Anwendung zu nutzen.
- Immersive Translate
Übersetzungen von Webseiten, PDFs und mehr
- Unhook
Empfehlungen und mehr auf YouTube ausblenden
- Coupert für Mobilgeräte
Shopping-Angebote und Gutscheine
- Keepa
Preisverlauf und Preisalarm-Optionen für Amazon
- Sponsor Block für YouTube
Crowd-Projekt zum Überspringen von Videowerbung
- Cookie-Editor
Webseiten-Cookies verwalten und bearbeiten
- I don’t care about cookies
Unterdrückt Cookie-Banner auf Webseiten
- SteamDB
Zusatzfunktionen für Steam-Nutzer
- Location Guard
Datenschutz beim Surfen
- Raindrop.io
Lesezeichen-Manager
- WuCai
Anmerkungen und Markierungen online
- Collawriting
Notizen gemeinsam verwalten
Wie gut die einzelnen Erweiterungen mit der iPhone-Version von Microsoft Edge funktionieren, bleibt abzuwarten. Sonderlich beeindrucken konnte uns die Integration bislang allerdings nicht. Die Infos und Einstellungsseiten zu den verschiedenen Plugins sind teilweise noch ausbaufähig.
Darüber hinaus hat Microsoft mit dem Update auf die neueste Version seines Edge-Browsers für das iPhone neue Möglichkeiten zur Tab-Verwaltung eingeführt. Diese lassen sich jetzt nicht nur gruppieren und durchsuchen, sondern auch als Favoriten anpinnen. Ergänzend hat Microsoft der Update-Beschreibung zufolge verschiedene Fehler behoben sowie die Stabilität und Geschwindigkeit der Browser-App verbessert.
Ich weis nicht warum aber ich find den Safari Browser wirklich gelungen. Hab schon einige durch getestet aber der ist simpel und vor allem die Passwort Integration ist top.
Geht mir genauso!
Objektiv betrachtet hat der Safaribrowser auch alles an Bord, was ein Otto-Normalverbraucher vorzufinden erwartet.
In meinem abwechslungsreichen Leben hat dieser immer meinen Bedarf gedeckt, weshalb ich seit meinem Start mit dem iPhone 4S nie einen anderen Standardbrowser im Einsatz hatte.
Sponsor Block ist eine wirklich hervorragende Erweiterung
Ich wünschte mir Erweiterungen auch bei DuckDuckGo, aktuell mit all der Werbung unnutzbar.