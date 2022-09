Videos am iPhone: VLC und Plex mit Streaming- und AirPlay-Verbesserungen

Die offizielle Plex-Applikation und der kostenfreie VLC Videoplayer haben Aktualisierungen ihrer iOS-Applikationen vorgelegt, die Neuerungen für den mobilen Videokonsum an Bord haben.

Erstes VLC-Update seit 4 Monaten

Nach viermonatiger Updatepause steht der quelloffene VLC Videoplayer jetzt in Ausgabe 3.3.8 zum Download bereit und geht eine Handvoll Baustellen an, die in den vergangenen Wochen noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Die neue Version korrigiert die Fortschrittsanzeige bei laufenden Online-Downloads, behebt einen Fehler der zur Anzeige falscher Untertitel führen konnte und korrigiert die Darstellung der Vorverstärkung. Um den gesamten Dynamikbereich abzubilden startet die VLC-App zukünftig mit einer vor Verstärkung von 0.

Ebenfalls verbessert wurde die gestenbasierte Einstellung von Helligkeit und Lautstärke. Wer die Option noch nicht kennt: auf der rechten Bildschirmseite lässt sich durch wischen nach oben und unten die Lautstärke einstellen, auf der linken Bildschirmseite die Helligkeit.

Zu guter letzt Verbessert VLC 3.3.8 das Aufspüren von PLEX-Servern im Heimnetzwerk über Apples Bonjour-Protokoll.

Plex mit neuen AirPlay-Kapazitäten

Sollten in eurem Netzwerk aktive Plex-Server vorhanden sein, dann dürft ihr auch die neue Plex-Applikation installieren, die der App Store jetzt in Version 8.9 anbietet. Die wichtigste neue Funktion: das Live-TV-Angebot der Plex-Anwendung lässt sich per AirPlay nun an beliebige Empfänger streamen.

Korrigiert wurden die in der Anwendung eingesetzten Schriftarten für Überschriften und Titel sowie die Darstellung der Suchergebnisse. Diese reagierten in vorherigen Versionen falsch auf eine lange Berührung. Für den Einsatz der Video-Anwendung Plex wird ein bereits vorhandener Plex-Server vorausgesetzt.