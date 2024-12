Videodemo von OpenAI: Die ChatGPT-Integration auf dem iPhone

Bekanntgegeben haben Apple und OpenAI Pläne für eine gemeinsame Kooperation bereits zur Vorstellung von iOS 18 im Rahmen der WWDC-Entwicklerkonferenz im Sommer. Dies soll es Apple-Nutzern ermöglichen, den KI-gestützten Chatbot nahtlos in Apples Ökosystem zu verwenden. Laut OpenAI könnten sich dadurch alltägliche Aufgaben wie das Verfassen von Texten oder die Nutzung visueller Funktionen erheblich erleichtern.

Inzwischen trägt das Projekt Früchte. Siri kann ChatGPT jetzt zu Hilfe holen, wenn die eigenen Kapazitäten nicht ausreichen. In manchen Fällen erhält ChatGPT sogar Zugriff auf das gesamte Display des iPhones.

ChatGPT übernimmt Komplexe Aufgaben

Siri soll so in die Lage versetzt werden, komplexe Anfragen an ChatGPT weiterzuleiten, wenn dies sinnvoll erscheint. Nutzer müssen solche Übertragungen jedoch zunächst explizit bestätigen, um Datenschutzbedenken zu begegnen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Nutzung von Schreibwerkzeugen, die mit Unterstützung von ChatGPT Dokumente nicht nur zusammenfassen, sondern auch eigenständig erstellen können.

Die Integration erfordert die Aktivierung der sogenannten „Apple Intelligence“-Funktionen, die für englischsprachige Nutzer in ausgewählten Regionen sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Mac bereits verfügbar sind. In Deutschland soll der entsprechende Zugriff ab April möglich sein.

Sam Altman (ganz rechts) demonstriert die Siri-Integration

Videodemo von OpenAI

Wie die Nutzung von ChatGPT dann vonstatten geht haben die die Macher des wohl bekanntesten KI-Chatbots jetzt im Video demonstriert. Die KI-Experten betonen auch: Es bleibt den Nutzern überlassen, ob sie ChatGPT anonym oder über ein verknüpftes Konto nutzen möchten. OpenAI hebt hervor, dass sämtliche Interaktionen stets unter der Kontrolle der Nutzer bleiben sollen, insbesondere was der Weitergabe von Dokumenten oder persönlichen Daten angeht.

Auch die Desktop-Version von ChatGPT wurde aktualisiert, um eine nahtlose Verknüpfung zwischen den verschiedenen Geräten zu gewährleisten. Nutzer können beispielsweise eine Anfrage auf dem iPhone starten, ihre Arbeit am Mac fortsetzen und dabei auf die bereits gespeicherten Inhalte zugreifen.