Netflix bietet inzwischen über 60 Spiele für Abonnenten

Der Videodienst hat bereits im Frühjahr angekündigt, dass er sein Spieleangebot zukünftig weiter ausbauen will und tritt ohne Frage in Konkurrenz zu Angeboten wie Apple Arcade. Die Besonderheit bei Netflix Games ist hier, dass es den Zugriff auf den wachsenden Spiele-Pool quasi kostenlos gibt. Netflix legt die Spiele bei, um zusätzliche Attraktivität für sein Videostreaming-Abonnement zu bieten und wohl nicht zuletzt auch, um auf diese Weise eine höhere Kundenbindung zu erreichen.

Vom 25. Juli an können Netflix-Abonnenten dann auf die Schachsimulation „The Queen’s Gambit Chess“ zugreifen. Eine Woche später startet das Netflix-Spiel „Cut the Rope Daily“ am 1. August und noch ohne konkretes Datum aber bald schon will Netflix mit „Lego Legacy: Heroes Unboxed“ einen Lego-Titel sowie das Spiel „Paper Trail“ anbieten.

