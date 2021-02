Vestaboard: Mechanische Anzeigetafel mit iPhone-Anbindung

2.850 US-Dollar auf der hohen Kante, die unbedingt verbrannt werden wollen? Wir hätten da ein schön anzuschauendes Lagerfeuer. Dieses hört auf den Namen Vestaboard, erinnert an die mechanischen Anzeigetafeln auf Flughäfen vor der Jahrtausendwende und kann nicht nur bis zu 132 Zeichen sondern auch alle Regenbogenfarben auf Knopfdruck bzw. Touchscreen-Berührung darstellen.

Lieferbar ab Sommer 2021 wird das Vestaboard entweder über die gleichnamige iPhone-Applikation angesteuert oder über die von den Machern bereitgestellte Programmierschnittstelle, die auch eine IFTTT-Unterstützung anbieten soll.

Mögliche Einsatzszenarien sind neben der Bohnensorten-Anzeige im Hipster-Café, die wechselnde Anzeige von Angeboten, Sinnsprüchen oder Aktionen im Handel, sowie freundliche Grußbotschaften in den eigenen vier Wänden. Hier sind zeitgesteuerte Nachrichten ebenso möglich wie das direkte Beschriften der mechanischen Tafel.

Vestaboard misst 1046mm x 561mm x 89mm, kann leider keine Umlaute darstellen und kommt mit zwei Jahren Garantie. Den Besuch der nett bebilderten Produktseite solltet ihr euch gönnen. Das Unternehmen sitzt in San Francisco und bietet die Lieferung bei Online-Bestellungen derzeit nur nach Kanada und in die Vereinigten Staaten an. Deutsche Interessenten müssen ihre Liefer-Konditionen gesondert erfragen.

LaMetric in elegant

Uns erinnert die Produktidee des Vestaboard an das Pixeldisplay LaMetric, dass wir seinerzeit voller Vorfreude noch vor dem Marktstart geordert haben und uns seit einem knappen Jahr darüber ärgern, dass das Kunststoff-Gehäuse des Bluetooth-Speaker-Displays zu kleben angefangen hat – eine Eigenart, die bei Produkten mit schlechter Materialwahl hin und wieder vorkommt und aus einem ansonsten schönen Stück Technik ein Objekt gemacht hat, das wir lieber nicht mehr anfassen möchten. Davon abgesehen hat die Anzeige neuer Nachrichten, Informationen, Statistiken und Graphen auf dem LaMetric immer großen Spaß gemacht.