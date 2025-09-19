Verwirrende UPS-Liefermitteilungen – AirPods Pro 3 bei Amazon auf Lager

Während bei den ersten iPhone-Bestellern in Deutschland bereits der Postbote geklingelt hat, sorgen ungewöhnliche Versandbenachrichtigungen von UPS für Verwirrung. Zum Teil wird Nutzern, die gar kein neues Apple-Gerät bestellt haben, für den heutigen Tag eine Zustellung avisiert. Ebenso sind wohl Bestellbestätigungen von UPS unterwegs, in denen falsche Adressdaten oder Bestellnummern angegeben sind.

Von einem Teil der Betroffenen wird bestätigt, dass es sich dabei um Versandbenachrichtigungen handelt, die von UPS bereits im vergangenen Jahr zum iPhone 16 verschickt wurden. Wie es dazu kommt, dass diese Mitteilungen nun erneut an Kunden ausgesandt wurden, ist bislang nicht bekannt. Eine technische Ursache scheint allerdings wahrscheinlich.

Bei den anderen Versanddienstleistern läuft derweil alles nach Plan und auch die tatsächlich für heute anstehenden Lieferungen von UPS sollten ungeachtet dieser Probleme pünktlich eintreffen.

AirPods Pro 3 bei Amazon lieferbar

Bei Amazon kann man jetzt die konkrete Verfügbarkeit der Geräte prüfen. Beispielsweise ist die Lieferzeit für die AirPods Pro 3 bei Apple längst auf nächsten Monat gerutscht. Amazon listet die neuen Ohrhörer derzeit allerdings noch als auf Lager vorhanden und bis Montag lieferbar.

Auch viele Modelle der Apple Watch und ausgewählte iPhone-Konfigurationen können bei Amazon momentan für die Zustellung bis morgen oder Anfang nächster Woche bestellt werden. Eine Übersicht findet ihr hier.

Abholung in Apple-Ladengeschäften möglich

Wer sich in letzter Minute noch für den Kauf eines der neuen Apple-Geräte entscheidet, kann sich bei Apple jetzt auch die Verfügbarkeit in den hiesigen Ladengeschäften anzeigen lassen. Zumindest teilweise ist hier noch die Vorbestellung zur Abholung heute oder morgen möglich.

Der Andrang vor den deutschen Apple-Ladengeschäften ist Leserberichten zufolge dabei bislang sehr überschaubar. Die Warteschlangen hielten sich in Grenzen und zum Teil seien auch ohne Vorabreservierung kurzfristig Geräte zur Mitnahme verfügbar.