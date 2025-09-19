Verkaufsstart der neuen Apple-Geräte
Verwirrende UPS-Liefermitteilungen – AirPods Pro 3 bei Amazon auf Lager
Während bei den ersten iPhone-Bestellern in Deutschland bereits der Postbote geklingelt hat, sorgen ungewöhnliche Versandbenachrichtigungen von UPS für Verwirrung. Zum Teil wird Nutzern, die gar kein neues Apple-Gerät bestellt haben, für den heutigen Tag eine Zustellung avisiert. Ebenso sind wohl Bestellbestätigungen von UPS unterwegs, in denen falsche Adressdaten oder Bestellnummern angegeben sind.
Von einem Teil der Betroffenen wird bestätigt, dass es sich dabei um Versandbenachrichtigungen handelt, die von UPS bereits im vergangenen Jahr zum iPhone 16 verschickt wurden. Wie es dazu kommt, dass diese Mitteilungen nun erneut an Kunden ausgesandt wurden, ist bislang nicht bekannt. Eine technische Ursache scheint allerdings wahrscheinlich.
Bei den anderen Versanddienstleistern läuft derweil alles nach Plan und auch die tatsächlich für heute anstehenden Lieferungen von UPS sollten ungeachtet dieser Probleme pünktlich eintreffen.
AirPods Pro 3 bei Amazon lieferbar
Bei Amazon kann man jetzt die konkrete Verfügbarkeit der Geräte prüfen. Beispielsweise ist die Lieferzeit für die AirPods Pro 3 bei Apple längst auf nächsten Monat gerutscht. Amazon listet die neuen Ohrhörer derzeit allerdings noch als auf Lager vorhanden und bis Montag lieferbar.
Auch viele Modelle der Apple Watch und ausgewählte iPhone-Konfigurationen können bei Amazon momentan für die Zustellung bis morgen oder Anfang nächster Woche bestellt werden. Eine Übersicht findet ihr hier.
Abholung in Apple-Ladengeschäften möglich
Wer sich in letzter Minute noch für den Kauf eines der neuen Apple-Geräte entscheidet, kann sich bei Apple jetzt auch die Verfügbarkeit in den hiesigen Ladengeschäften anzeigen lassen. Zumindest teilweise ist hier noch die Vorbestellung zur Abholung heute oder morgen möglich.
Der Andrang vor den deutschen Apple-Ladengeschäften ist Leserberichten zufolge dabei bislang sehr überschaubar. Die Warteschlangen hielten sich in Grenzen und zum Teil seien auch ohne Vorabreservierung kurzfristig Geräte zur Mitnahme verfügbar.
Ich hab heute Morgen ne Sendungsnummer bekommen die angeblich heute ankommt von Apple und die Sendung die Apple mit anzeigt wird wohl „verschoben“
1x Bestellung – zwei verschiedene Nummern
Da wird schon irgendwas kommen und wenn nicht kommt’s am Montag und wenn nicht ist’s auch egal…
Telekom Vertragsverlängerung, gestern kam DHL Tracking, abends dann UPS Mail mit meiner bei der Telekom angegebenen Lieferanschrift… alles höchst mysteriös.
Ahhh, das ist die Erklärung. Ich habe auch so eine Mitteilung von UPS erhalten und mich doch schon schwer gewundert was ich wohl bei Apple bestellt habe. Ich dachte schon das langsam die Demenz beginnt
Hier ebenso. Dachte schon wäre einer Betrugsmasche unterlaufen… Aber ja, ist die Sendungsnummer aus meiner Bestellung vom letzten Jahr
Habe gestern Abend auch eine Mail von UPS inkl. valider Sendungsnummer bekommen, obwohl ich nichts bestellt habe. Heute kam die Meldung, dass das Paket verschoben wird. Ich bin mal gespannt :D Ich dachte schon ich bin Apple Stammkunde geworden und bekomme nun auch Testgeräte zugeschickt.
Mein iPhone kommt per DHL Express und ist wohl „in time“. Meine Apple Watch kommt mit UPS und die machen – wie gewohnt – Probleme. Heute früh kam die Meldung, dass das Gerät nicht in ihrem Lager angekommen ist und sich daher die Lieferung verzögert. Sie melden sich dann, wenn das Gerät da ist….. Verstehe nicht, wie Apple immer noch auf diesen Dienstleister setzt.
Bei mir sollten heute AirPods Pro und iPhone 17 Pro per ups kommen. AirPods scheinen auf dem Weg zu sein, haben heute Nacht das letzte Zwischenlager verladen. Das iPhone sei noch gar nicht im Besitz von UPS
Ja aber schau mal ob das überhaupt die richtige Nummer ist
Die Meldung hab ich auch bekommen von UPS aber das ist nicht die Nummer die Apple anzeigt
Bei mir auch – aber die Trackingnummer passt nicht. Wenn ich via Apple den UPS Status aufrufe, dann sehe ich, dass es in der letzten UPS Station vor der Auslieferung steht. Nur ist diese Adresse weg und der Eintrag aus meiner UPS App verschwunden …
Bin ja mal echt gespannt …
Das mit den Dienstleistern scheint ein regionales Thema zusein. In meiner Gegend ist UPS absolut super, DHL geht so und Hermes.. naja. Was an meinem alten Wohnsitz ganz anders war.
„Herzlichen Glückwunsch! Sie erhalten Ihr neues iPhone bereits zum Verkaufsstart. Viel Spaß damit! Ihre Telekom“ angekündigt.
Leider steht die Verfolgung noch auf „elektronisch angekündigt“ und das trotz VIP-Ticket :(
Bei mir exakt genauso :(
Ich habe von der Telekom 3 Auftragsnummern bekommen. Die erste in meinem VIP Ticket, eine weitere per Mail und eine dritte gestern per SMS. Ich habe aber nur ein Gerät bestellt und konnte unter den ersten beiden Auftragsnummern auch keinen Lieferstatus abfragen. Erst mit der dritten Auftragsnummer, die gestern per SMS kam, kann ich jetzt den Lieferstatus abfragen.
AirPods 3 Pro heute Morgen spontan zum iPhone im Store mitgenommen. In Frankfurt gibt’s die zumindest noch zum heutigen Abholen. Viele der neuen iPhones auch.
Naja die iPhones sind aber reserviert auf de Slot, den man bei der Vorbestellung bekommen hat
Das schon, aber man kann sich zumindest für Frankfurt bei vielen noch für heute nen Slot reservieren. Ich hätte beim abholen heute morgen auch noch eins Extra mitnehmen können.
mit den Airpods Pro 3 auch spannend – hieß es ja lange, dass man sie nicht im Laden abholen könne weil ausverkauft. Heute morgen dann in fast jedem Store für heute verfügbar – aber jetzt bereits schon einige, die erst ab 14.10. anbieten.
Natürlich werden die in den Läden abholbar sein. Die Zeiten der künstlichen Verknappung mit gewaltigen Schlangen schon um Mitternacht vor den Stores sind vorbei. Die Lage vor Ort ist echt überschaubar gewesen heute.
Die Bestätigung dafür, dass UPS von allen Versanddienstleistern in Deutschland einfach der mit Abstand unfähigste ist. Auch der einzige Dienstleister, der es schafft nie das richtige Zustellfenster anzugeben.
Widerspruch! DPD ist mit Abstand der Schlechteste – auch von Stiftung Warentest so getestet.
Und fed ex
Das kann ich für meinen Bezirk definitiv bestätigen
DPD und FedEx gibt es noch?
Zu uns kommen nur UPS, Hermes und DHL… Aber vermutlich hat auch das einen Grund :)
Mein iPhone wurde vor 10min geliefert per DHL Express :)
Glückwunsch.. gibt es was schöneres? Da wacht man auf und kurz darauf kommt das Paket… perfekter Start in den Tag! Viel Spaß wünsche ich
Gerade bei Apple storniert ( Lieferdatum ab 15.10. ) und bei Amazon bestellt ( kommt Montag )
genauso gemacht, danke für den Tipp und den Artikel
Danke für die Info. Habe auch zwei Trackingnummern eine vom Vorjahr und die aktuelle.
Hier sind bei UPS seit 6:30, und bei DHL Express seit 9:30 alle Geräte in Zustellung.
Wahrscheinlich läuft es so wie die letzten Male, dass der UPS-Fahrer mit seiner Tour nicht fertig wird, und der Kram dann erst am Montag kommt.
Viel Spaß an alle Käufer, bei mir kommt „nur“ das Wochenende per Express :)))
Danke für den Hinweis, bei Apple storniert (Lieferung gegen Oktober) und bei Amazon auf Montag bestellt.
iPhone und watch sollten heute kommen, obwohl UPS noch nichts anzeigt, das es im Lieferfahrzeug liegt … mysteriös
Bei denen klappt zur Zeit überhaupt nichts. Völlig Unfähig. Aber eine Benachrichtigung in den Briefkasten werfen das man das Paket nicht zustellen konnte. Welches Personal haben die eigentlich? Nicht einmal ein 100 Gramm schweres oder leichtes Päckchen wollen sie noch zustellen.
Bei mir hat zum Glück alles geklappt, mein 17Pro kam gerade an. Viel Erfolg allen anderen, die auch auf ihre Geräte warten.
Gratulation und ganz viel Spaß!
Vielen Dank. Einrichtung mit Datenübertragung, eSIM und allem was dazugehört lief wieder absolut reibungslos. Einfach wunderbar, so liebt man Apple gleich noch ein wenig mehr. :)
Bei mir kam heute für meine iPhone 17 Peo Bestellung ein Update, das es heute nicht kommt.
Ihre Zustellung wird verschoben.
Wir werden Ihnen ein aktualisiertes Lieferdatum mitteilen, sobald wir Ihr APPLE Paket erhalten haben.
Gestern kam noch die Info das es heute kommt. Mal sehen.
Dhl Express Auslieferung heute Mittag
Schon faszinierend, wie unterschiedlich die Lieferungen sind. Hab am 11.09. bei Amazon AirPods Pro 3 bestellt und wurde gestern benachrichtigt, dass sich dir Lieferung auf den 24.09. verzögert. Habs nun storniert und bei Apple bestellt und hole sie heute oder morgen selber im AppleStore ab.
Meins ist noch in der Bearbeitung in der UPS-Auslieferungsstation. Lieferung angeblich zwischen 10:15 und 14:15 Uhr. Ich glaub nicht so recht dran.
Bei mir auch
Ich kann den ganzen Frust schon verstehen. Mittlerweile bestelle ich auch nichts Hochpreisiges mehr über irgendwelche Lieferdienste. Die Lotterie, ob man an einen zuverlässigen Mitarbeiter trifft, der seinen Job ernst nimmt oder gar das Paket mal wieder „verloren“ gegangen ist, ist mir auch mittlerweile zu stressig. Dann lieber im AppleStore vorbestellen und auch dort abholen, dann kann die Ware direkt kontrolliert werden. Das ist schon eine traurige Entwicklung.
Amazon hat mir gestern mitgeteilt, dass meine AirPods erst Mittwoch oder Donnerstag geliefert werden. Irgendwie komisch wenn die jetzt doch Montag kommen, wenn die neu bestellt werden..
Ich hoffe das es eventuell morgen kommt, Geld wurde heute abgezogen, das ist ja eigentlich immer erst der Fall wenn es in Versand geht.
Angegeben ist es aber weiterhin auf Lieferung Mittwoch.
Super Amazon, meine vorher bestellten sollen Mittwoch kommen…Jetzt bestellen und kommen Montag?
Ist auch abhängig von der Adresse, bei mir dauert es zur Packstation einen Tag länger als direkt nach Hause. Zudem können abgegebenen Bestellungen früher kommen als angekündigt.
Mein icloud-Postfach wurde gestern und heute mit Spam von UPS zugemüllt, in denen der Termin für meine Lieferung von Apple erst angekündigt und dann mehrmals verschoben wurde. Der Haken an der Sache, ich habe gar nichts bestellt bei Apple.
Hast du den Artikel gelesen oder ist das zu viel verlangt?
UPS war mal so weit vorne…
Dhl angeblich heute aber wird wohl eine Mail kommen mit Hubs wir kommen erst morgen.
Danke für diese Mitteilung,
da ich durch so eine Meldung von UPS von Apple eine Sendung -Nur gegen Unterschrift- erhalten soll.
Diese Meldung kommt tatsächlich mit der richtigen Mailadresse von UPS.
Der Stand der Lieferung besagt derzeit, dass ein Aufkleber mit meiner Anschrift von Apple gekommen sei.
Da ich heute von Amazon eine Sendung erwarte, war ich zunächst unsicher, ob es diese sei.
Falls doch eine Lieferung käme, habe ich mit der Sendungsnummer eine
Nachricht geschrieben, dass ich diese Sendung verweigere.
Ich war heute um 8:00 im Apple Store und konnte dort eines für 10:30 reservieren und dann entsprechend zahlen.