DB Navigator integriert Leihfahrräder und Elektroscooter

Die Bahn hat die Integration von Mobilitätsdiensten in ihre App DB Navigator erweitert. Die Möglichkeit, neben Bahnverbindungen auch Fahrräder und Elektroroller über die App zu buchen, steht nun bundesweit für alle Nutzer zur Verfügung.

Eine gravierende Einschränkung bleibt aber dennoch. Die Buchung der zusätzlichen Verkehrsmittel ist nur in ausgewählten Städten und Ballungsräumen möglich. Die Verfügbarkeit hängt von den Geschäftsgebieten der Bahn-Partner Dott (ehemals TIER) und Call a Bike ab. Wie die Bahn mitteilt, bestehe grundsätzlich das Interesse, die Kooperation mithilfe von weiteren Sharing-Anbietern auszubauen. Konkrete Angaben zu infrage kommenden Partnern oder Zeitplänen will das Unternehmen allerdings nicht machen.

Überarbeitete Umgebungssuche

Die neuen Optionen finden sich in der Bahn-App im Menübereich „Umgebung“. Alternativ zur Suche nach Zugangspunkten zum öffentlichen Nahverkehr können Nutzer dort jetzt auch in die Ansichten „Fahrrad“ und „Scooter“ wechseln. Die Position der in der Nähe verfügbaren Leihfahrräder und Elektroroller wird dann auf einer Karte dargestellt. Wird eines davon ausgewählt, erhält man neben zusätzlichen Informationen auch die Option zur Buchung.

Die Buchung ist allerdings nicht direkt im DB Navigator möglich, sondern die Nutzer werden zur App des jeweiligen Anbieters weitergeleitet. Wenn die Partner-App nicht installiert ist, landet man auf der entsprechenden Seite im App Store.

Tiefere Integration wäre wünschenswert

Die Bahn hält sich bislang auch darüber bedeckt, ob für die Zukunft eine darüber hinausgehende Integration von Kooperationspartnern geplant ist. Eine Möglichkeit zur Buchung und Abrechnung über den DB Navigator und ein bestehendes Benutzerkonto bei der Bahn könnte die Attraktivität solch externer Angebote für Bahn-Kunden deutlich erhöhen.

Aktuell ist der DB Navigator in Version 25.17.1 verfügbar. Die App hat Ende vergangenen Jahres ihr 15-jähriges Jubiläum auf dem iPhone gefeiert.